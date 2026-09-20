Chung cư hết niên hạn, chủ căn hộ còn quyền gì?

Theo Luật Nhà ở 2023, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn theo hồ sơ thiết kế được tính từ thời điểm nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Chung cư Lê Lợi-một khu nhà ở xã hội lâu năm tại phường Pleiku. Ảnh: Hà Duy

Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế hoặc có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, UBND cấp tỉnh phải chỉ đạo kiểm định, đánh giá chất lượng công trình. Nếu kết quả cho thấy vẫn bảo đảm an toàn, chung cư được tiếp tục sử dụng theo thời gian được xác định từ kết luận kiểm định.

Trường hợp công trình phải phá dỡ, pháp luật quy định cơ chế cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó chủ sở hữu được giải quyết các quyền lợi về bồi thường, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời.

Phương án bồi thường, tái định cư có thể bố trí căn hộ tại chính địa điểm cũ hoặc nơi khác, tùy quy hoạch và phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Diện tích căn hộ tái định cư không được thấp hơn diện tích căn hộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư.

Đối với một số chung cư cũ, đặc biệt là các nhà chung cư được xây dựng từ năm 1994 trở về trước, pháp luật có quy định riêng về hình thức bồi thường, trong đó chủ sở hữu có thể được lựa chọn nhận nhà tái định cư hoặc tiền tương đương giá trị nhà ở phục vụ tái định cư theo điều kiện luật định.