Phường Hòa Khánh ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định

Các lực lượng tháo gỡ, tẩy xóa quảng cáo, rao vặt không đúng quy định. Ảnh: QUANG THẮNG

Tham gia đợt ra quân có cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tại 52 tổ dân phố. Các lực lượng đã tháo gỡ, tẩy xóa các nội dung quảng cáo, rao vặt được dán, vẽ trái phép trên tường, cột điện, trụ viễn thông và các công trình công cộng; đồng thời, thu gom tờ rơi, áp phích, decal quảng cáo sau khi tháo gỡ.

Các lực lượng cũng thống kê những trường hợp quảng cáo, rao vặt có để lại số điện thoại nhằm tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Thông qua hoạt động này, địa phương mong muốn góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân và các tổ chức, cá nhân trong việc chung tay xây dựng đô thị văn minh.