Cận cảnh Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế chậm tiến độ

Nhiều hộ dân chưa di dời khỏi thượng thành khiến dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế chậm tiến độ

Hiện nay, mặc dù đã thi công cơ bản hoàn thành các công việc chính thuộc Hợp đồng xây lắp, tuy nhiên những công việc tu bổ, tôn tạo di tích còn lại gặp khó khăn vướng mắc về mặt bằng thi công, hiện còn 18 hộ dân tại hạng mục khu vực 5 Eo bầu gồm: Eo bầu Nam Hanh; Eo bầu Đông Gia; Eo bầu Đông Trường; Eo bầu Đông Thái; Eo bầu Đông Phụ chưa được giải quyết.

Đến thời điểm hiện tại, hạng mục khu vực Eo bầu Nam Hưng vẫn chưa thể triển khai thi công hoàn thành khối lượng phần công việc còn lại. Trong khi đó khối lượng tại đây đã thực hiện đạt 70% Hợp đồng.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế, khu vực này hiện còn 1 hộ dân nằm tại vị trí dốc kéo pháo (hộ Bà Đặng Thị Két). Mặc dù chính quyền đã nhiều lần vận động hộ dân bàn giao mặt bằng nhưng đến nay công tác giải phóng mặt bằng tại đây vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo báo cáo từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, toàn bộ dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế hiện còn hơn 360 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng.

Trong số đó các hộ dân ở khu vực thượng thành chưa chịu di dời trả lại mặt bằng để dự án thực hiện nằm chủ yếu nằm tại vị trí đường Xuân 68 phường Phú Xuân (TP Huế).

Ông H. V. L (trú đường Xuân 68, phường Phú Xuân, TP Huế) nói rằng, gia đình ông luôn chấp hành chủ trương di dời, tái định cư. Tuy nhiên, hiện gia đình vẫn còn một số vướng mắc về quyền lợi của hộ phụ nên đã gửi đề xuất các ban ngành mong được quan tâm giải quyết thấu đáo.

Cụ thể, vợ chồng con trai ông sinh sống thực tế tại lô đất từ năm 2015 đến nay. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không xem xét bố trí tái định cư với lý do “không sinh sống tại địa chỉ đất thu hồi”.

Tại khu vực kiệt số 6 đường Xuân 68 còn nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng dù cơ quan chức năng đã mời lên họp nhiều lần để tháo gỡ vướng mắc.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế mong muốn UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ được phê duyệt, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Hiện tại các đơn vị đang nỗ lực thi công hệ thống dốc kéo pháo tại các khu vực Eo bầu Đông Thái.

Đồng thời làm kè gạch, đường đi bộ, đường dạo thượng thành, hoàn thiện các công việc xây dựng ở khu vực 5 Eo bầu để sớm đi vào khai thác, sử dụng.

Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo Hệ thống Kinh thành Huế do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 làm chủ đầu tư hợp phần giải phóng mặt bằng, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư hợp phần tu bổ di tích.

Hiện tại, công tác thi công trực tiếp tập trung vào 2 hạng mục trọng điểm gồm đoạn Tây Thành đài - cửa Chánh Bắc có tổng kinh phí hơn 137 tỷ đồng. Hạng mục này khởi công ngày 5/1/2026 và dự kiến hoàn thành vào 31/12/2027. Riêng đoạn Nam Hanh - Đông Phụ đài gồm 5 Eo bầu, với tổng kinh phí gần 55 tỷ đồng đã khởi công ngày 26/7/2024 và dự kiến hoàn thành vào ngày 30/10/2026.

Theo thông tin từ Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1, giai đoạn 1 của dự án được triển khai tại 11 khu vực, với tổng diện tích khoảng 25,5 ha, liên quan đến 2.233 hộ chính. Đến ngày 17/9, đã có 1.870 hộ bàn giao mặt bằng, đạt 83,7%. Tính đến thời điểm hiện tại còn hơn 360 trường hợp chưa bàn giao, chủ yếu liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và một số vấn đề về đất đai.

Mới đây, ngày 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế, đã có buổi kiểm tra thực tế tại Dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế. Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp chưa bàn giao mặt bằng; xác định rõ trách nhiệm, phương án và tiến độ xử lý; tập trung hoàn thiện các thủ tục, chính sách liên quan, bố trí tái định cư và đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Quá trình triển khai phải bảo đảm đúng quy định, đồng thời quan tâm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đáp ứng yêu cầu về tiến độ bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích.

Việc nhiều hạng mục công trình thi công còn dang dở tại dự án này không chỉ là sự chậm trễ về thời gian thi công mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của TP Huế.