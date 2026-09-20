Quyết định chủ trương đầu tư Dự án khu phức hợp Felicity khi doanh nghiệp chưa có đất?

Dự án có diện tích hơn 3,68 ha ngay trung tâm Biên Hòa với mục tiêu đáp ứng chỗ ở cho 1.200 người kết hợp thương mại dịch vụ với đa dạng nhà ở như biệt thự, nhà liên kế, căn hộ chung cư cao tầng đã được khởi động ngay từ năm 2018. Nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành việc bồi thường.

Thanh tra TP Đồng Nai nêu rõ, năm 2018 sau khi chủ đầu tư đề xuất cơ quan chức năng cho phép thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) Đồng Nai đã có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và địa phương đề nghị có ý kiến thẩm định hồ sơ dự án. Tuy nhiên, UBND TP Biên Hòa trước đây dù có góp ý hồ sơ nhưng không có ý kiến về việc khu đất đang do các hộ gia đình, cá nhân sử dụng và chưa thực hiện thu hồi đất, nên dự án không thuộc trường hợp được thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo quy định. Mặt khác, địa phương không rà soát nguồn gốc đất, chỉ báo cáo là đất chủ đầu tư đã mua được khoảng 3ha của các hộ dân.

Sau 8 năm dự án vẫn chỉ là khu đất trống, được tận dụng kinh doanh sân bóng đá.

Sở Xây dựng Đồng Nai báo cáo, góp ý hồ sơ dự án, nhưng không có ý kiến về vấn đề liên quan đến việc sở này là cơ quan chủ trì trong việc tham mưu UBND tỉnh trong việc lựa chọn chủ đầu tư dự án. Đồng thời không xác định dự án thuộc trường hợp phải thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, không nhắc đến trách nhiệm của mình là đầu mối trong trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Tại thời điểm Sở Xây dựng góp ý hồ sơ, dự án không có trong Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn Đồng Nai đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Sở Tài nguyên - Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã không có ý kiến góp ý thẩm định hồ sơ theo quy định. Áp dụng không đúng quy định trong thẩm định nhu cầu sử dụng đất đối với dự án này. Những sai phạm trên dẫn đến việc tại thời điểm UBND tỉnh Đồng Nai quyết định chủ trương đầu tư, khu đất thực hiện dự án vẫn đang do các hộ gia đình, cá nhân và một phần đất giao thông, thủy lợi, chưa được bồi thường, thu hồi đất; chủ đầu tư chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp. Báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Blue Diamond thực hiện Dự án khu dân cư phức hợp Felicity theo hình thức chỉ định đầu tư là không đúng quy định. Bởi căn cứ theo Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu và Nghị định của Chính phủ, dự án này thuộc trường hợp phải đấu thầu để lựa chọn chủ đầu tư.

Dự án có 21 hộ dân thuộc diện giải tỏa, đến nay Công ty Blue Diamond đã chuyển hơn 113,89 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh Biên Hòa để chi trả cho người dân. Trong đó, hơn 76,19 tỷ đồng đã được chi trả cho 11 hộ và phục vụ công tác bồi thường; hơn 37,7 tỷ đồng còn được giữ trong tài khoản do 4 hộ chưa nhận tiền. Thanh tra xác định UBND TP Biên Hòa (cũ) chưa thực hiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 trường hợp theo quy định. Phương án bồi thường đối với hơn 4.395m² đất của 6 hộ liên quan đến Hợp tác xã Gò Me cũng chưa được phê duyệt. Qua kiểm tra vào tháng 7 vừa qua, khu đất còn hai sân bóng đá và nhà tạm, dự án chưa có hoạt động xây dựng. Một công trình vi phạm đã có quyết định khắc phục hậu quả từ tháng 10/2014 nhưng chưa bị cưỡng chế và vẫn tồn tại.

Kết luận Thanh tra nêu rõ, việc chậm triển khai dự án, kéo dài có thể dẫn đến làm giảm hiệu quả sử dụng đất, gây lãng phí tài nguyên đất đai. Do đó, Thanh tra TP Đồng Nai kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm lãnh đạo cùng phòng, ban và cá nhân liên quan thuộc UBND TP Biên Hòa cũ, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tại các thời kỳ xảy ra thiếu sót. Giao UBND phường Trấn Biên quản lý hiện trạng khu đất, không để phát sinh lấn chiếm, xây dựng, chuyển nhượng trái phép. Đồng thời khẩn trương thi hành quyết định khắc phục công trình vi phạm tồn tại từ năm 2014.