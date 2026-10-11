Cơ hội lịch sử đưa Olympic lần đầu tiên đến châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngoài Nam Phi, danh sách các quốc gia được mời trình bày đề án đăng cai Olympic mùa Hè 2036 còn có Qatar, Ấn Độ, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Hàn Quốc. Đây là bước đầu trong quá trình xem xét, đánh giá các đề xuất đăng cai. Theo kế hoạch, IOC dự kiến bỏ phiếu lựa chọn nước chủ nhà vào năm 2029.

Nếu giành được quyền đăng cai, Nam Phi sẽ trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên tổ chức Olympic mùa Hè, đánh dấu cột mốc quan trọng đối với thể thao của châu lục. Nam Phi từng tổ chức nhiều sự kiện thể thao quốc tế lớn, nổi bật là Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) năm 2010.

Tuy nhiên, Nam Phi sẽ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ có kinh nghiệm và tiềm lực tài chính đáng kể. Qatar được đánh giá có lợi thế nhờ kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế lớn, trong khi Ấn Độ cũng là một đối thủ đáng chú ý với tham vọng mở rộng vai trò trên bản đồ thể thao thế giới.

Kỳ Olympic mùa Hè gần đây nhất diễn ra tại Paris (Pháp) vào năm 2024. Los Angeles (Mỹ) sẽ đăng cai năm 2028 và Brisbane (Australia) đăng cai năm 2032. Vì vậy, cuộc đua giành quyền đăng cai năm 2036 đang mở ra cơ hội để một quốc gia mới trở thành chủ nhà của sự kiện thể thao hàng đầu thế giới.

Việc được mời trình bày đề án mới là bước khởi đầu trong quá trình trao đổi với IOC, chưa đồng nghĩa với việc các quốc gia đã trở thành ứng viên chính thức hoặc được bảo đảm quyền đăng cai. Dù vậy, đối với Nam Phi, đây là cơ hội thúc đẩy tham vọng đưa Olympic đến châu Phi lần đầu tiên trong lịch sử.