Ngôi sao tuyển Bỉ hối hận vì không chọn Indonesia

Radja Nainggolan (ở giữa) từng ghi 6 bàn trong 30 lần khoác áo tuyển Bỉ. Ảnh: Yves Herman/Reuters.

"Sự nổi tiếng, sức hút ở đó có thể giúp ích cho hình ảnh của bạn và cả tương lai sau khi giải nghệ. Khi ấy, tôi không nghĩ đến điều này. Nhưng giờ, ở tuổi 38, tôi nhìn nhận khác", Radja Nainggolan nói về việc không chọn khoác áo tuyển Indonesia trong cuộc phỏng vấn được Het Nieuwsblad đăng ngày 8/10.

Cựu tiền vệ của AS Roma và Inter Milan có bố là người Indonesia, nhưng lựa chọn thi đấu cho tuyển Bỉ. "Nhất là khi nhìn lại sự nghiệp của tôi ở đội tuyển và cách nó kết thúc dưới thời HLV Roberto Martinez. Tôi lẽ ra có thể trải qua 15 năm trong màu áo tuyển Indonesia", anh nói thêm.

"Tiền cũng được chi mạnh tay. Các cầu thủ thậm chí được Louis Vuitton, Hublot, Rolex tài trợ", Nainggolan nói về mức đãi ngộ dành cho các cầu thủ nhập tịch Indonesia.

"Ở đó có tới 70.000 khán giả đến xem một trận gặp Việt Nam hay Iraq. Họ cuồng nhiệt đến vậy", anh chia sẻ thêm.

Ở cấp độ CLB, Nainggolan từng thi đấu cho Cagliari, AS Roma và Inter Milan. Anh cùng Roma vào bán kết Champions League mùa 2017/18, ghi hai bàn trong trận lượt về gặp Liverpool. Hè 2018, Inter chiêu mộ tiền vệ người Bỉ với mức phí được Roma công bố là 38 triệu euro.

Tiền vệ này có 30 lần khoác áo tuyển Bỉ, ghi 6 bàn. Tại EURO 2016, anh ghi 2 bàn vào lưới Thụy Điển và Xứ Wales, cùng đội tuyển vào tứ kết. Tiền vệ này chia tay đội tuyển Bỉ năm 2018 sau khi không được HLV Roberto Martinez lựa chọn dự World Cup.

Nainggolan từng trở về Indonesia khoác áo Bhayangkara FC mùa 2023/24. Khi ấy, anh không còn khả năng chuyển sang tuyển Indonesia do đã thi đấu cho tuyển Bỉ. Hiện tiền vệ 38 tuổi chơi cho CLB Patro Eisden tại giải Hạng Hai Bỉ.