Cơ hội bứt phá của du lịch Việt Nam

Trước yêu cầu “Tái cơ cấu ngành du lịch, chuyển mạnh mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, thông minh, xanh, sáng tạo” theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 26-NQ/ TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, ngành du lịch nước ta cần tăng cường liên kết, xác định đúng thị trường và sản phẩm để thu hút dòng khách chất lượng cao. Điều này sẽ góp phần tạo động lực tăng trưởng và cạnh tranh lâu dài.

Du khách tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). (Ảnh: TRẦN HẢI)

Sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch Việt

Theo số liệu từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, tám tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 16 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 63,6% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, bên cạnh vai trò chủ lực của các thị trường gần ở châu Á, du lịch Việt còn ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể từ các thị trường khách đường dài, có mức chi tiêu cao. Tiêu biểu như Nga với mức tăng 165,7%; châu Âu với mức tăng 53,4%; châu Mỹ tăng 20,7%; Australia tăng 23,3%... Sự đa dạng hóa về thị trường khách không chỉ cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch Việt Nam, mà còn mở ra dư địa để du lịch nước ta hướng tới thu hút dòng khách chất lượng cao.

Mùa cao điểm đón khách quốc tế (từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau) đang đến gần, càng tạo cơ hội để ngành du lịch tiếp tục tăng tốc bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Tuy nhiên, khi bài toán về lượng khách từng bước được giải quyết, yêu cầu đặt ra không chỉ là đón thêm bao nhiêu khách, mà là làm thế nào để gia tăng giá trị mỗi du khách có thể mang lại cho điểm đến.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới phải tập trung nhiều vào chất lượng dòng khách, thể hiện qua thời gian lưu trú, mức chi tiêu, độ hài lòng, khả năng quay trở lại, giá trị lan tỏa đến các địa phương. Bà Cao Thị Ngọc Lan nhấn mạnh: “Nếu trước đây chúng ta tập trung nhiều vào phục hồi thị trường, thì nay cần chuyển mạnh sang tăng trưởng có chọn lọc, tăng trưởng có chất lượng và tăng trưởng dựa trên liên kết”.

Theo nghiên cứu, thống kê gần đây của các nền tảng, tổ chức du lịch uy tín, du khách quốc tế ngày càng ít hứng thú với những chương trình chỉ đơn thuần di chuyển, chụp ảnh, tham quan nhanh các địa danh nổi tiếng. Họ mong muốn được tìm hiểu lịch sử, văn hóa, tham gia vào đời sống của cộng đồng bản địa. Họ có xu hướng so sánh nhiều điểm đến trước khi ra quyết định du lịch, dựa trên cân nhắc nhiều yếu tố như tính an toàn, chi phí, khả năng hoàn, đổi dịch vụ, sự ổn định của đường bay và mức độ thuận tiện trong hành trình. Theo đó, muốn thu hút khách quốc tế, đặc biệt là dòng khách chất lượng cao, Việt Nam không thể chỉ cạnh tranh bằng tài nguyên hay giá dịch vụ, mà phải bằng tổng thể trải nghiệm, từ sự thuận lợi của thủ tục nhập cảnh, đường bay đến sự đồng bộ của chất lượng hạ tầng, sự minh bạch về giá, sức hấp dẫn của điểm đến và năng lực xử lý tình huống phát sinh.

Đó cũng là lý do Nghị quyết số 26-NQ/TW đặt ra yêu cầu tái cơ cấu ngành du lịch, chuyển mạnh mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, gắn với tiêu chí thông minh, xanh, sáng tạo. Điều này đòi hỏi du lịch Việt Nam không những cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong đặt dịch vụ, thanh toán, quảng bá nhằm tạo trải nghiệm liền mạch cho du khách, mà còn cần có khả năng quản trị điểm đến dựa trên dữ liệu; đồng thời đưa tiêu chí xanh vào vận hành, thiết kế sản phẩm và biết làm mới những giá trị sẵn có để tạo trải nghiệm độc đáo, đặc sắc cho du khách.

Ông Phùng Quang Thắng, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam cho biết: Khi thị trường du lịch ngày càng phân hóa với nhu cầu cá nhân hóa cao độ, không cách nào khác, ngành du lịch phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng với từng đối tượng khách để xác định thông điệp truyền thông, sản phẩm chủ lực, kế hoạch xúc tiến riêng. Muốn thế, cơ quan quản lý cần xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu thị trường theo thời gian thực, kết nối thông tin xuất nhập cảnh, hàng không, cơ sở lưu trú, điểm tham quan, doanh nghiệp lữ hành với các nền tảng số, bảo đảm tính thống nhất, dùng chung và các nguyên tắc về an ninh, bảo mật.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp chủ động phân tích dữ liệu khách hàng dựa trên phản hồi trực tuyến, hành vi đặt dịch vụ và xu hướng tìm kiếm để điều chỉnh sản phẩm theo hướng thiết kế những trải nghiệm có nội dung, cảm xúc và câu chuyện, từ đó tiếp cận đúng khách hàng, đúng thời điểm. Theo ông Phùng Quang Thắng, mỗi điểm đến cần có thêm sản phẩm ban đêm, sản phẩm theo mùa, sản phẩm thích ứng với biến đổi khí hậu để thu hút du khách kể cả trong những ngày thời tiết xấu.

Du khách tham quan phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: KHÁNH AN)

Tập trung phát triển dòng khách chuyên biệt

Nhiều chuyên gia và lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch nhận định, ngành du lịch nước ta cần tập trung phát triển các dòng khách chuyên biệt, có khả năng tạo giá trị cao hơn như khách đi bằng đường hàng không, khách MICE (du lịch kết hợp với hội nghị, sự kiện), khách tàu biển, khách nghỉ dưỡng dài ngày, khách du lịch đi theo gia đình, nhóm nhỏ, khách quan tâm văn hóa, sinh thái, chăm sóc sức khỏe...

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist chia sẻ: Việc tổ chức các dòng khách có giá trị cao đòi hỏi sản phẩm tốt hơn, dịch vụ đồng bộ hơn, kênh bán chuyên nghiệp hơn và cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa các bên. Đáng chú ý, khi du khách quốc tế ngày càng quan tâm đến du lịch có trách nhiệm thì yếu tố bền vững cần được đưa vào thiết kế sản phẩm ngay từ đầu. Các cơ quan quản lý và địa phương cần định hướng rõ các vấn đề về sức tải điểm đến, bảo tồn văn hóa bản địa và môi trường, tiêu chuẩn khai thác sản phẩm... để doanh nghiệp lữ hành có cơ sở lựa chọn nhà cung ứng có trách nhiệm, thiết kế lịch trình phù hợp, hạn chế tình trạng quá tải và tạo thêm lợi ích cho cộng đồng địa phương.

Một trong những yếu tố quan trọng trong việc thu hút du khách quốc tế chất lượng cao đến Việt Nam là sự phối hợp, liên kết hàng không-lữ hành-điểm đến. Ông Đặng Quốc Thắng, Trưởng Chi nhánh Vietnam Airlines tại Quy Nhơn khẳng định: Một đường bay quốc tế chỉ thành công khi điểm đến có sản phẩm phù hợp, doanh nghiệp lữ hành xây dựng được chương trình hấp dẫn và hoạt động xúc tiến được triển khai đúng thị trường, đúng thời điểm. Vì thế, liên kết giữa hàng không, lữ hành và điểm đến cần được nâng lên một bước mới, từ phối hợp sang đồng kiến tạo thị trường. Khi các bên cùng nhau nghiên cứu, chia sẻ dữ liệu và có chung góc nhìn về xu hướng khách cũng như nhu cầu từng thị trường, việc mở đường bay, xây dựng sản phẩm và xúc tiến du lịch sẽ hiệu quả hơn.

Để nâng cao hiệu quả xúc tiến thu hút khách quốc tế, cùng với xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên và đồng bộ, cần ưu tiên nguồn lực xúc tiến đối với các thị trường có khả năng mở đường bay trực tiếp và các thị trường mới giàu tiềm năng, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa nhanh cho phát triển du lịch. Việt Nam cần khuyến khích các mô hình hợp tác công-tư, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Liên kết được thắt chặt và đi vào thực chất cũng chính là “chìa khóa” để ngành du lịch nước ta tập hợp nguồn lực, mở rộng thị trường, nâng cao sức hút, khả năng cạnh tranh trên đường đua giành thị phần khách du lịch toàn cầu.