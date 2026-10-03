Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tình hình du lịch đạt nhiều khởi sắc

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong thông tin: Trong 8 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 63,6% so với kế hoạch đón 25 triệu khách quốc tế năm 2026 đã đề ra trước đó.

Khách du lịch nội địa đạt 113 triệu lượt khách, tăng 6,56% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 75,3% so với kế hoạch đón 150 triệu lượt khách năm 2026. Tổng thu từ khách du lịch đạt 781 nghìn tỷ đồng, tăng 10,04% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 69,4% so với kế hoạch năm là 1.125.000 tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, An Giang là những địa bàn trọng điểm duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Đáng chú ý, giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam được xem là điểm sáng hiếm hoi khi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam cao vượt trội so với mức tăng 0,4% của du lịch toàn cầu và mức tăng 0,7% của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đặc biệt, Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng hai con số trong khi lượng khách quốc tế đến Đông Nam Á giảm 1,5%.

Trước đó, theo công bố của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam năm 2026 đạt 4,15 điểm (tăng 6,3% so với năm 2024), xếp hạng 52/110 nền kinh tế, tăng 7 bậc so với năm 2024 và tăng 11 bậc so với năm 2019.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động triển khai đồng bộ các hoạt động gắn với các thị trường trọng điểm. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các chiến dịch, sự kiện, tham dự và phối hợp tổ chức các sự kiện, hội chợ, triển lãm du lịch quốc tế nhằm xúc tiến, quảng bá tại các thị trường trọng điểm.

Hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch trên các kênh truyền thông của các đối tác quốc tế và các địa phương cũng được tăng cường. Công tác xây dựng sản phẩm du lịch được đẩy mạnh theo hướng đổi mới, sáng tạo, gia tăng giá trị, nâng tầm điểm đến; chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe, MICE, thể thao, nghỉ dưỡng và du lịch ban đêm.

Các địa phương tích cực tham gia các chương trình, hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến và sản phẩm du lịch. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn, xây dựng môi trường du lịch văn minh.

Về công tác chuyển đổi số, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai kết nối dữ liệu ngành du lịch với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai định danh, xác thực điện tử, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và hoàn thiện các điều kiện kết nối cơ sở dữ liệu với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ. Trên cơ sở đó, Bộ đã ban hành Quyết định triển khai Nền tảng số dùng chung quốc gia Quản trị và Kinh doanh du lịch, xây dựng chủ trương đầu tư nền tảng dữ liệu số du lịch Việt Nam.

Song song với những hoạt động trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện Thông báo Kết luận số 34/TB-VPCP ngày 20/1/2026 của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch sau cuộc họp Ban Chỉ đạo diễn ra ngày vào 13/1. Bộ đã chủ trì, tham mưu và trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”, tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 263/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26. Bên cạnh đó, tổng kết thi hành Luật Du lịch năm 2017, xây dựng hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật, trong đó có Luật Du lịch.

Về công tác địa phương, có 22/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch. Công tác quản lý nhà nước về du lịch tiếp tục được tăng cường, nhất là quản lý lữ hành, hướng dẫn viên, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch. Công tác nghiên cứu thị trường, cơ cấu lại thị trường khách và phát triển sản phẩm được đẩy mạnh.

Ngoài ra, công tác xúc tiến, quảng bá được đặt trọng tâm gắn với ngoại giao văn hóa, ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư, thương mại và ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo. Các chính sách tạo thuận lợi về thị thực, xuất nhập cảnh và kiểm soát tự động tại các cảng hàng không quốc tế trọng điểm tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao trải nghiệm và thu hút khách quốc tế.

Kích hoạt mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ và toàn diện việc triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch đánh giá: Thời gian qua, du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều phương diện, đặc biệt là lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Với quyết tâm cao, cùng với những chuyển biến về quy mô, sản phẩm, không gian và điều kiện phát triển, ngành du lịch có cơ sở để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Các bộ, ngành, địa phương, nhất là các địa phương trọng điểm du lịch cũng cho thấy những chuyển biến rõ nét về nhận thức và trách nhiệm trong việc thúc đẩy phát triển sản phẩm, gắn phát triển du lịch với phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch địa phương, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, ngành du lịch vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, bất cập chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Nhận thức về vai trò, vị trí của du lịch ở một số nơi còn thụ động, chưa đồng bộ, chưa nhất quán, chưa tương xứng với yêu cầu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Giá trị, sức cạnh tranh, tính đặc trưng, khác biệt và khả năng vươn tầm khu vực, quốc tế của sản phẩm du lịch còn hạn chế. Công tác chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển du lịch chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cơ chế, chính sách và phân công trách nhiệm để thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn còn những điểm cần tiếp tục hoàn thiện.

Trong quý IV năm 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh hai nhiệm vụ trọng tâm của ngành du lịch. Trước hết, tăng tốc để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2026. Đồng thời, kích hoạt mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ và toàn diện việc triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi để thực hiện các nhiệm vụ từ năm 2027 và những năm tiếp theo.

Hướng tới mục tiêu nỗ lực đưa du lịch bứt phá bước vào kỷ nguyên mới, trong thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và toàn ngành du lịch sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: tạo đột phá về thể chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi và tập trung triển khai chuyển đổi số du lịch có trọng tâm, đo lường được.

Song song đó, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, có khả năng chi tiêu lớn và tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá, phát triển thị trường. Ngoài ra, nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển khách du lịch; chú trọng công tác quản lý nhà nước và chất lượng môi trường du lịch; phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Theo Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc, tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam cao vượt trội so với mức tăng 0,4% của du lịch toàn cầu và mức tăng 0,7% của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đặc biệt, Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng hai con số trong khi lượng khách quốc tế đến Đông Nam Á giảm 1,5%.