Mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên gần 73.000 ha

Khu kinh tế Vũng Áng được mở rộng lên khoảng 72.998 ha, định hướng phát triển công nghiệp, năng lượng, logistics, cảng biển và thương mại - dịch vụ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Quyết định, sau khi mở rộng, Khu kinh tế Vũng Áng có tổng diện tích khoảng 72.998 ha, gồm 57.998 ha đất liền và 15.000 ha mặt biển.

Phạm vi đất liền bao gồm toàn bộ diện tích các xã, phường Sông Trí, Hải Ninh, Vũng Áng, Hoành Sơn, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Kỳ Xuân và một phần diện tích xã Kỳ Văn.

Việc mở rộng nhằm tạo quỹ đất, không gian phát triển và đầu tư trong tương lai, đưa Vũng Áng trở thành khu vực năng động, trọng điểm của vùng kinh tế Bắc Trung Bộ.

Nghiên cứu mô hình khu thương mại tự do

Theo định hướng được phê duyệt, Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó công nghiệp cơ bản gắn với xây dựng và khai thác hiệu quả khu bến cảng Vũng Áng - Sơn Dương cùng hệ thống đường sắt, đường bộ vùng, quốc gia và quốc tế.

Khu kinh tế đồng thời được định hướng trở thành trung tâm kinh tế, đầu mối giao thông vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ; là cửa ngõ kết nối khu vực Trung, Thượng Lào và Đông Bắc Thái Lan với miền Trung và Việt Nam.

Đáng chú ý, Quyết định đặt mục tiêu nghiên cứu triển khai các mô hình mới như khu thương mại tự do, tạo đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh và các địa phương lân cận.

Các trụ cột phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng gồm công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; thương mại và dịch vụ.

Trong đó, khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và trung tâm điện lực được định hướng phát triển gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương.

Quyết định cũng đặt mục tiêu hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh; phát triển các loại hình dịch vụ logistics, vận tải, thương mại, công nghệ thông tin, du lịch, giáo dục, y tế chất lượng cao.

Thu hút đầu tư có chọn lọc

Cùng với mở rộng không gian phát triển, Khu kinh tế Vũng Áng được định hướng hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển kết cấu hạ tầng và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc thu hút đầu tư sẽ thực hiện theo hướng có chọn lọc, ưu tiên dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, tạo giá trị gia tăng cao, có khả năng liên kết, lan tỏa và phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh, vùng.

Theo lộ trình, trong giai đoạn 2026 - 2027, Hà Tĩnh sẽ hoàn thành Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng mở rộng và một số quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại các phân khu quan trọng; đồng thời xây dựng, khởi công một số công trình hạ tầng lớn và tăng cường xúc tiến đầu tư.

Giai đoạn 2028 - 2030 sẽ từng bước đưa các công trình, dự án đã xây dựng vào vận hành, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hạ tầng đô thị, công nghiệp và dịch vụ, đồng thời thu hút thêm các dự án đầu tư.

Giai đoạn 2031 - 2050 hướng tới hoàn thiện hệ thống kết cấu kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại và đẩy nhanh đô thị hóa.

Quyết định số 1918/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 2/10/2026.