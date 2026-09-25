Cục CSGT lý giải vì sao đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp trên vành đai 3

Chiều 25/9, Cục CSGT đã thông tin về các đề xuất đảm bảo trật tự giao thông trong thời gian tới. Một trong những nội dung Cục CSGT đề xuất tổ chức lại giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội. Cụ thể là bỏ làn dừng khẩn cấp.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, hiện nay tuyến Vành đai 3 trên cao đang chịu áp lực giao thông rất lớn, lưu lượng thực tế vượt xa lưu lượng thiết kế ban đầu, toàn tuyến thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, nhất là vào các thời gian cao điểm lưu lượng trên tuyến lên tới khoảng 122.000 xe/ngày đêm, gấp hơn 8 lần lưu lượng thiết kế. Vì vậy, đề xuất hướng tới việc nghiên cứu tổ chức lại mặt đường hiện có để khai thác hiệu quả hơn, giúp dòng phương tiện lưu thông liên tục, qua đó góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.

"Tuy nhiên, tăng khả năng thông hành không thể tách rời yêu cầu bảo đảm an toàn. Việc bỏ làn dừng khẩn cấp cũng đặt ra những vấn đề cần tính toán kỹ, nhất là việc xử lý phương tiện gặp sự cố. Phương án trên chỉ có thể được xem xét khi tốc độ khai thác, phân làn, hệ thống báo hiệu và các điều kiện bảo đảm an toàn trên toàn tuyến được đánh giá đồng bộ. Mục tiêu của đề xuất là tăng năng lực thông hành, giảm hiện tượng dồn xe, giảm xung đột do thay đổi làn xe và từng bước hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông chứ không phải đơn thuần là đưa một làn đường vào khai thác", Đại tá Phạm Việt Công nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT thông tin về đề xuất tổ chức lại giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao.

Theo Cục CSGT, không có làn dừng khẩn cấp không có nghĩa là không có phương án xử lý khẩn cấp trên tuyến. Việc xử lý sự cố đã được lực lượng chức năng tính toán, xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể trong các tình huống. Theo đó, nếu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, đồng thời cũng phải điều chỉnh, xây dựng lại phương án để có một cơ chế ứng cứu sự cố tương ứng, trong đó phải bảo đảm khả năng tiếp cận nhanh của xe cứu hộ, cứu hỏa, cứu thương và lực lượng chức năng.

Cùng với đó phải tăng cường giám sát giao thông bằng camera, qua trung tâm chỉ huy giao thông và các kênh thông tin khác nhằm phát hiện sớm phương tiện gặp sự cố; khi xảy ra sự cố thì phải tổ chức phân luồng, tạo hành lang ưu tiên và giải tỏa phương tiện trong thời gian nhanh nhất. Thực chất, không chỉ thay đổi vạch sơn mà phải thay đổi cả phương thức quản lý, điều hành giao thông trên tuyến. Có một phương án tổ chức giao thông đầy đủ từ hạ tầng, báo hiệu đường bộ, phương án chỉ huy, điều hành giao thông, phân luồng giao thông để ứng phó với các tình huống một cách khoa học, hợp lý, kịp thời.

Nói thêm về việc xử lý các sự cố trên tuyến Vành đai 3 khi bỏ làn dừng khẩn cấp, Thượng tá Tạ Ngự Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Cục CSGT đưa ra một số phương án mà lực lượng CSGT đã áp dụng thí điểm trước đây. Theo đó cán bộ, chiến sĩ sử dụng mô tô chuyên dụng tuần tra dọc tuyến để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã sử dụng UAV để giám sát nhằm phát hiện nguy cơ ùn tắc, xe gặp sự cố... để điều tiết từ xa.

Vụ TNGT trên vành đai 3 Hà Nội xảy ra ngày 23/9.

"Một biện pháp khác cũng đã từng được thực hiện ở tuyến này là cấm đường để các phương tiện cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng tiếp cận hiện trường của sự cố hoặc tai nạn", Thượng tá Tạ Ngự Long chia sẻ và cho rằng, việc tổ chức giao thông trên tuyến Vành đai 3 không đơn giản là bỏ làn khẩn cấp, mà đây là điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên một tuyến đô thị có lưu lượng vượt rất xa năng lực thiết kế, đồng thời phải đặt yêu cầu an toàn và xử lý sự cố làm điều kiện bắt buộc.