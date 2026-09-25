Thành phố Hồ Chí Minh: Xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn, một người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 25/9, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn xảy ra trên đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông, khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 25/9, ôtô Mercedes biển kiểm soát 51M-xxx do một người đàn ông điều khiển, lưu thông trên đường Đỗ Mười theo hướng Thủ Đức-An Sương.

Khi đến gần giao lộ Đỗ Mười-Vườn Lài, chiếc Mercedes bất ngờ va chạm liên tiếp với nhiều phương tiện đang lưu thông. Xe đâm vào 6 xe máy và một ôtô, sau đó tiếp tục lao lên vỉa hè, kéo lê một người đàn ông cùng xe máy trước khi tông vào 2 ôtô tải của một cửa hàng mua bán xe.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, một số người khác bị thương nhẹ. Nhiều phương tiện bị hư hỏng, nằm ngổn ngang trên đường. Tại hiện trường, 5 xe máy nằm rải rác; một xe máy mắc kẹt dưới gầm chiếc Mercedes.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường An Phú Đông và lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Cơ quan chức năng đồng thời trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh để phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn./.