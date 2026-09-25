Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tiếp Thủ hiến bang Tây Australia Roger Cook. (Ảnh: Quang Hòa)

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao chuyến thăm của Thủ hiến Roger Cook, góp phần đưa các kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 8/2026, phản ánh tin cậy chiến lược và góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia.

Nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư hai nước, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao Thủ hiến Roger Cook và bang Tây Australia đã tổ chức đoàn gồm hơn 30 doanh nghiệp tháp tùng thăm Việt Nam nhằm tìm hiểu các cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, du lịch, giáo dục…

Thứ trưởng đề nghị hai bên thúc đẩy các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư hai chiều; mong muốn bang Tây Australia duy trì nguồn cung năng lượng, khoáng sản cho Việt Nam cũng như tăng cường hợp tác về chuyển đổi năng lượng…

Với thế mạnh đều là các quốc gia biển, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về đóng tàu và kinh tế biển nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TW của Việt Nam về về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường và Thủ hiến Roger Cook trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và bang Tây Australia. (Ảnh: Quang Hòa)

Đánh giá Australia là đối tác chiến lược của Việt Nam trong hợp tác giáo dục, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khuyến khích các trường đại học của bang Tây Australia thiết lập đại diện, mở các phân hiệu tại Việt Nam; đề nghị tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 3.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại bang.

Về phần mình, Thủ hiến Roger Cook cảm ơn Bộ Ngoại giao đã phối hợp thúc đẩy chuyến thăm; nhất trí phối hợp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung và quan hệ giữa bang Tây Australia và các địa phương của Việt Nam nói riêng.

Thủ hiến Roger Cook nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư song phương, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi năng lượng, pin năng lượng tái tạo; mong học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong việc đưa giá trị gia tăng vào các sản phẩm nông nghiệp; sẵn sàng mở rộng hoạt động của cơ sở đóng tàu Austal Việt Nam; nhất trí tăng cường hợp tác về giáo dục và đào tạo nghề giữa hai nước.