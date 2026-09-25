Hải Phòng ban hành quy định mới về giá dịch vụ khám, chữa bệnh

bảo hiểm y tế

​Tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 9 năm 2026 diễn ra vào ngày 25/9, ông Phạm Hữu Thanh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng đã thông tin chi tiết về Nghị quyết quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố quản lý.

Quy định nói trên được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đại diện Sở Y tế, việc ban hành nghị quyết mới là đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn khi các cơ sở y tế công lập trên địa bàn hiện áp dụng giá theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 20/4/2026. Mức giá hiện hành mới chỉ được xây dựng dựa trên hai yếu tố chính là chi phí nhân công và chi phí trực tiếp, chưa kết cấu đầy đủ chi phí quản lý và chi phí khấu hao.

Ông Phạm Hữu Thanh , Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng, thông tin chi tiết về Nghị quyết quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố quản lý.

Vì vậy, đợt đề xuất này tập trung cập nhật chi phí quản lý hợp lý, hợp lệ theo Nghị quyết số 335/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời bổ sung mức giá cho các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh có sử dụng hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS). Cơ sở pháp lý cho đợt điều chỉnh này được căn cứ theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, Luật Giá năm 2023 cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn chuyên ngành của Bộ Y tế.

Quá trình lập và thẩm định phương án giá được Sở Y tế thực hiện nghiêm ngặt trên cơ sở rà soát danh mục kỹ thuật, phân biệt rõ chi phí quản lý với chi phí trực tiếp, loại trừ triệt để các khoản chi phí trùng lặp hoặc đã được ngân sách nhà nước bảo đảm.

Nghị quyết gồm 03 điều về mức giá, hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện. Trong đó, quy định cụ thể danh mục và mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, ngày giường bệnh, các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm, dịch vụ vô cảm gây tê và các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh sử dụng hệ thống PACS.

Nghị quyết không điều chỉnh giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu và chưa đưa toàn bộ chi phí khấu hao vào giá.

Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tháng 9 năm 2026 diễn ra vào ngày 25/9.

​Đánh giá về tác động của việc điều chỉnh giá, đại diện Sở Y tế cho biết phương án kết cấu chi phí quản lý được Bộ Y tế ước tính làm giá dịch vụ tăng bình quân khoảng 4%, tác động dự kiến vào chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thành phố khoảng 0,17 điểm phần trăm.

Về quyền lợi bảo hiểm y tế, người tham gia thuộc nhóm được hưởng 100% chi phí sẽ không phát sinh thêm khoản đồng chi trả đối với các dịch vụ trong danh mục thanh toán.

Riêng nhóm đối tượng có mức hưởng 80% hoặc 95% chỉ tăng nhẹ phần chi trả tương ứng với mức điều chỉnh giá, trong khi người chưa có thẻ BHYT tự thanh toán theo khung giá mới.

Việc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lệ là điều kiện quan trọng giúp các cơ sở y tế vận hành ổn định, nâng cấp chất lượng khám chữa bệnh và hiện đại hóa hạ tầng thông tin phục vụ người dân.

Hiện nay, Sở Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan công khai chi tiết danh mục, mức giá và thời điểm áp dụng để người dân và các đơn vị nắm rõ.