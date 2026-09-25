Đánh giá kết quả ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc tại hội nghị

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các phường, lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 100% điểm cầu công an các xã trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tham dự hội nghị

Lãnh đạo UBND các phường tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 25/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm trật tự công cộng và văn minh đô thị, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và văn minh đô thị.

Lãnh đạo UBND phường Lương Văn Tri phát biểu tại hội nghị

Theo đó, Công an tỉnh cùng các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường thực hiện kế hoạch cao điểm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và văn minh đô thị. Đến nay, 1.031 trong tổng số 1.285 hộ kinh doanh đã ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh; 15 đơn vị xây dựng và ra mắt mô hình tự quản về trật tự công cộng, văn minh đô thị.

Từ khi triển khai kế hoạch, các lực lượng đã tổ chức 3.190 ca tuần tra với hơn 10.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phát hiện, lập biên bản xử lý 521 trường hợp vi phạm.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh phát biểu tại hội nghị

Đặc biệt, sau 2 tuần triển khai đợt cao điểm ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh từ ngày 11/9/2026 đến ngày 24/9/2026, Công an tỉnh, công an các xã triển khai tuần tra, kiểm soát được gần 200 ca với 1.278 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện, lập biên bản xử lý 211 trường hợp vi phạm về các quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ…

Lãnh đạo Công an phường Kỳ Lừa phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo các xã, phường, trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an và chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và văn minh đô thị.

Đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, nhất là cảnh sát giao thông và cảnh sát trật tự từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, góp phần giải tỏa, lập lại trật tự tại các điểm lấn chiếm lòng, lề đường, chợ cóc; nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, các sở, ngành, UBND các xã, phường và lực lượng công an toàn tỉnh phải tiếp tục bám sát chỉ thị, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác đảm bảo trật tự công cộng và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng đó là tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dừng, đỗ phương tiện trái quy định và các vi phạm về trật tự đô thị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Quá trình thực hiện, các đơn vị phải sát cơ sở, lắng nghe ý kiến người dân, vừa bảo đảm kỷ cương, trật tự, vừa tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống; góp phần duy trì môi trường đô thị an toàn, văn minh, trật tự trên địa bàn.