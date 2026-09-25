Toàn tỉnh có 19 cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe

Các cơ sở đủ điều kiện là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các trung tâm y tế.

56/56 trạm y tế xã, phường hiện nay chưa đủ điều kiện để thực hiện khám sức khỏe theo quy định.

56/56 trạm y tế xã, phường chưa đủ điều kiện thực hiện đầy đủ các nội dung khám sức khỏe theo quy định, do đó, việc tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc tại tuyến xã hiện chủ yếu được thực hiện theo phương thức các bệnh viện, trung tâm y tế phối hợp, hỗ trợ trạm y tế và UBND xã, phường tổ chức khám tại cộng đồng.

Đến nay, toàn tỉnh đã khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho 382.474 người, đạt 67,9% kế hoạch. Kết quả này được thực hiện trong bối cảnh ngành y tế phải huy động nhân lực từ các bệnh viện, trung tâm y tế để vừa bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh thường xuyên vừa tổ chức các đợt khám tại cộng đồng.

Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương huy động các cơ sở đủ điều kiện, bố trí nhân lực phù hợp để tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc. Đồng thời, từng bước tháo gỡ khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và hạ tầng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.