Hà Nội: Kiểm soát chặt chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Ngày 25-9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác giám định tháng 9-2026.

Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tám phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Theo báo cáo của BHXH thành phố Hà Nội, tính đến ngày 14-9-2026, BHXH thành phố đã ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với 300 cơ sở khám chữa bệnh. Trong 8 tháng đầu năm, toàn thành phố ghi nhận 9.702.404 lượt khám chữa bệnh BHYT, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2025; tổng chi phí BHYT thanh toán hơn 22.044 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ trọng bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám chữa bệnh tại Hà Nội khá lớn. Dù chỉ chiếm 19,2% tổng số lượt khám chữa bệnh, nhóm này chiếm tới 50,9% tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT toàn thành phố.

Qua công tác giám định, BHXH thành phố Hà Nội chỉ ra một số nguyên nhân làm gia tăng chi phí khám chữa bệnh BHYT. Trong đó, tại một số cơ sở, việc chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú chưa thật sự cần thiết. Ngày điều trị bình quân tại Hà Nội là 7 ngày, cao hơn mức bình quân toàn quốc 6,6 ngày.

Một số trường hợp bệnh nhẹ, bệnh mạn tính ổn định có thể điều trị tại tuyến cơ sở nhưng vẫn được tiếp nhận tại các cơ sở tuyến chuyên sâu và cơ bản. Bên cạnh đó, việc chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, gói xét nghiệm hàng loạt hoặc một số dịch vụ kỹ thuật y học cổ truyền, phục hồi chức năng tại một số cơ sở chưa sát với tình trạng bệnh lý thực tế. Tình trạng sử dụng thuốc biệt dược gốc tại một số cơ sở cũng còn cao so với mặt bằng chung cùng cấp chuyên môn.

Ngoài ra, một số cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc việc tái sử dụng vật tư y tế theo quy định. Việc gửi dữ liệu khám chữa bệnh chậm, sai sót, chưa tuân thủ quy định trích chuyển dữ liệu điện tử lên Hệ thống giám định cũng ảnh hưởng đến tiến độ giám định và quyết toán.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Để kiểm soát chặt chẽ quỹ BHYT, thời gian tới, BHXH thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với Sở Y tế kiểm tra đột xuất các cơ sở có chi phí khám chữa bệnh tăng cao; đẩy mạnh rà soát người bệnh điều trị nội trú tại bệnh viện và xác minh tại nơi cư trú, cơ quan, đơn vị khi cần thiết.

Cơ quan BHXH yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện chỉ định cận lâm sàng, thủ thuật, phẫu thuật phù hợp, đúng quy chế chuyên môn; không chỉ định các gói xét nghiệm hàng loạt. Với trường hợp bệnh nhẹ, không thực hiện thủ thuật, phẫu thuật, không tiêm truyền và không cần theo dõi 24/7, tuyệt đối không chỉ định điều trị nội trú.

Các cơ sở cũng được yêu cầu rà soát, chuyển người bệnh mắc bệnh mạn tính ổn định hoặc bệnh nhẹ về khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở; thực hiện nghiêm việc kê đơn thuốc điều trị bệnh mạn tính trên 30 ngày theo quy định tại Thông tư số 26/2025/TT-BYT.

BHXH thành phố cũng yêu cầu tuyệt đối không lập hồ sơ bệnh án khống, kê tăng số lượng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật hoặc ngày giường bệnh mà người bệnh không thực tế sử dụng. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, trục lợi quỹ BHYT sẽ được chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tám yêu cầu các đơn vị nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH, Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, đồng thời sử dụng nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT an toàn, hiệu quả, đúng quy định.