Chuyện đổi công trên đồi quế Tập Lăng

Các thành viên Tổ liên kết trồng quế thôn Tập Lăng hỗ trợ gia đình ông Sùng A Say thu hoạch quế.

Những ngày này, nhiều hộ dân ở Tập Lăng đang thu hoạch quế để xuất bán. Với 14 ha quế, gia đình ông Sùng A Say là một trong những hộ có diện tích lớn trong thôn. Khác với những vụ trước, khi các thành viên trong gia đình tự thu hoạch, đợt này, gia đình ông có thêm 8 người trong tổ liên kết đến hỗ trợ.

Anh Giàng A Lảnh, thành viên Tổ liên kết trồng quế thôn Tập Lăng cho biết: “Hôm nay, tôi ra giúp nhà ông Say bóc quế. Mấy hôm nữa, khi nhà tôi bóc quế, ông ấy cũng sẽ ra giúp. Đổi công như vậy giúp việc bóc quế nhanh hoàn thành”.

Được hỗ trợ nhân lực, gia đình ông Sùng A Say thu hoạch quế nhanh hơn.

Nhờ sự hỗ trợ của các thành viên tổ liên kết, gia đình ông Say rút ngắn đáng kể thời gian thu hoạch. “Trước đây, mỗi khi thu hoạch quế, chỉ có hai vợ chồng tôi và các con cùng làm. Mỗi đồi quế có khi phải mất cả tháng mới xong. Đợt này, được anh em hỗ trợ, đồi quế chỉ cần hơn chục ngày, nhiều nhất khoảng nửa tháng là thu hoạch xong”, ông Say chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ thu hoạch, các thành viên tổ liên kết còn giúp gia đình ông Say chăm sóc quế. “Đợt chăm sóc quế, anh em cũng hỗ trợ phát cỏ, nhổ cỏ để cây phát triển. Nếu không có anh em hỗ trợ, gia đình tôi cũng không làm xuể”, ông Sùng A Say cho biết.

Các thành viên Tổ liên kết trồng quế thôn Tập Lăng luân phiên đổi công, hỗ trợ nhau thu hoạch.

Toàn thôn Tập Lăng có khoảng 150 ha quế, trong đó 80 ha đã được thu hoạch. Trước đây, người dân chủ yếu sản xuất riêng lẻ. Đến kỳ khai thác, các gia đình thường phải kéo dài thời gian thu hoạch hoặc tìm thuê nhân công.

Từ nhu cầu thực tế và định hướng của Hội Nông dân xã Văn Chấn, Chi hội Nông dân thôn Tập Lăng thành lập tổ liên kết trồng quế. Đến nay, tổ có hơn 100 hộ tham gia. Các thành viên đổi công, hỗ trợ nhau trong quá trình chăm sóc và thu hoạch.

Mô hình tổ liên kết giúp các hộ tăng sản lượng quế thu hoạch trong ngày.

Ông Sùng A Tếnh - Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Tập Lăng cho biết: “Nếu sản xuất riêng lẻ, nhiều công đoạn chăm sóc, thu hoạch mất nhiều thời gian, nhất là khi thu hoạch quế, nếu muốn làm nhanh, gia đình phải tự tìm người làm thuê. Có tổ liên kết, hộ có quế chỉ cần báo với tổ, các thành viên sẽ đến hỗ trợ, giúp rút ngắn thời gian thu hoạch. Khi cùng làm, trong một ngày có thể thu hoạch hàng tấn quế, đó là thuận lợi lớn nhất”.

Ông Sùng A Su - Bí thư Chi bộ thôn Tập Lăng nhận định: “Mỗi vụ quế, nếu gia đình neo người, chỉ có một hoặc hai người làm thì phải mất cả tháng mới thu hoạch xong. Nhờ anh em nhiệt tình đổi công, chỉ trong hơn chục ngày, gia đình đã có thể thu về hàng trăm triệu đồng. Đây là hiệu quả rất thiết thực của mô hình”.

Cán bộ thôn Tập Lăng trao đổi với các hộ dân về hiệu quả kinh tế của cây quế.

Tổ liên kết giúp các hộ dân ở Tập Lăng thuận lợi hơn trong thu hoạch. Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng quế thu hoạch tại thôn đạt hơn 4.000 tấn. Vỏ quế tươi được bán với giá từ 17.000 đến 22.000 đồng/kg, tạo nguồn thu đáng kể cho người dân.

Tổ liên kết trồng quế đang phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, góp phần nâng cao giá trị cây quế và cải thiện đời sống người dân Tập Lăng.