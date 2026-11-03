Indonesia tận dụng các FTA để thúc đẩy xuất khẩu ca cao chế biến

Theo Antara News, trong thông cáo ngày 2/11, Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Muhammad Sarmuji cho biết ngành chế biến ca cao đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố cơ cấu công nghiệp quốc gia, đồng thời gia tăng giá trị cho các mặt hàng nông sản trong nước.

Theo ông Sarmuji, việc phát triển ngành chế biến ca cao có thể tạo ra những tác động tích cực đối với nền kinh tế, thông qua thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm và mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn cho nông dân trồng ca cao.

Nhằm phát huy tiềm năng của ngành, Bộ Công nghiệp Indonesia đang đẩy mạnh tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm ca cao chế biến.

Dữ liệu từ Hệ thống Thông tin Công nghiệp Quốc gia Indonesia (SIINas) của Bộ Công nghiệp Indonesia cho thấy sản lượng ca cao nghiền của nước này trong quý 3/2026 đạt 112.628 tấn, tăng 2,01% so với mức 110.410 tấn trong quý trước.

Theo Hiệp hội Ca cao châu Á (CAA), Indonesia chiếm khoảng 48% tổng sản lượng ca cao nghiền của châu Á trong quý 3/2026, khi toàn khu vực ghi nhận 233.767 tấn.

Tính lũy kế từ quý 1 đến quý 3/2026, sản lượng ca cao xay xát của Indonesia đạt tổng cộng 307.882 tấn, chiếm khoảng 72,9% tổng sản lượng chế biến trong cả năm 2025.

Về mặt thương mại, ngành chế biến ca cao Indonesia ghi nhận doanh số 93.253 tấn trong quý 3/2026, tăng 9,5% so với 85.138 tấn của quý trước. Rượu ca cao chứng kiến sự tăng trưởng mạnh nhất với 91,3%, tiếp theo là bánh ca cao với 49,6% và bơ ca cao với 8,8%. Ngược lại, doanh số bột ca cao giảm 2,9%.

Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Muhammad Sarmuji. Ảnh: Facebook/@ M Sarmuji﻿ (tài khoản Facebook của ông Muhammad Sarmuji)

Quyền Tổng cục trưởng phụ trách Công nghiệp nông nghiệp thuộc Bộ Công nghiệp Indonesia Putu Juli Ardika nhận định các số liệu trên cho thấy ngành chế biến ca cao đang duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, Indonesia vẫn cần triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm sản xuất ổn định, duy trì nguồn cung nguyên liệu và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Theo ông Putu Juli Ardika, hoạt động sản xuất ca cao tại Indonesia đang đối mặt với những thách thức liên quan đến khí hậu, bao gồm mùa mưa kéo dài và nguy cơ xuất hiện hiện tượng El Nino.

Để ứng phó, ông khẳng định sự cần thiết phải cải thiện kỹ thuật canh tác, nâng cao năng suất vườn trồng và áp dụng các phương pháp sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đối với hoạt động chế biến và xuất khẩu, ông Putu Juli Ardika cho rằng việc tận dụng các FTA là một trong những chiến lược quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành ca cao Indonesia. Để tối đa hóa những cơ hội này, ông Putu Juli Ardika kêu gọi sự phối hợp liên ngành giữa các bộ, cơ quan nhà nước, hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp, trong đó cần nỗ lực nghiên cứu, nắm chắc các nội dung về các quy tắc xuất xứ hàng hóa (ROO), chứng từ xuất khẩu, tuân thủ quy định và các thủ tục tại thị trường đích.

Thạch Thu