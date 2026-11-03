Đà Nẵng ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng và Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tham dự.

Theo Quyết định số 4355/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 của UBND thành phố, Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Đà Nẵng hoạt động tại số 183 Phan Đăng Lưu (phường Cẩm Lệ).

Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng ngừa tai nạn, sự cố thương tích, phòng, chống đuối nước; tổ chức các chương trình huấn luyện, trải nghiệm thực hành phù hợp với từng nhóm đối tượng như học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu tại lễ ra mắt trung tâm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Nội dung trải nghiệm tập trung vào kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ; thoát nạn trong môi trường nhiều khói, không gian hạn chế; sử dụng bình chữa cháy, vòi, lăng chữa cháy; di chuyển người bị nạn; thoát nạn từ trên cao và sơ cấp cứu; giới thiệu các phương tiện, thiết bị chuyên dụng và truyền thống của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trung tâm do Công an thành phố quản lý, điều hành, sử dụng cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tham gia kiêm nhiệm, không phát sinh biên chế mới. Các hoạt động dự kiến tổ chức định kỳ vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần (buổi sáng từ 8 - 11 giờ, buổi chiều từ 14 - 17 giờ hoặc đột xuất khi có yêu cầu).

Sinh viên Đà Nẵng trải nghiệm sử dụng bình chữa cháy tại lễ ra mắt trung tâm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng cho biết, việc thành lập trung tâm là bước cụ thể hóa chủ trương đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tạo điều kiện để người dân trực tiếp học tập, trải nghiệm, thực hành kỹ năng, hình thành ý thức chủ động bảo đảm an toàn.

Đề nghị Công an thành phố tổ chức vận hành trung tâm thường xuyên, nền nếp; xây dựng chương trình phù hợp từng nhóm đối tượng, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đặc biệt, phải bố trí cán bộ hướng dẫn, kiểm tra thiết bị và đặt an toàn của người tham gia lên hàng đầu.

Các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, đưa hoạt động trải nghiệm đến gần hơn với người dân. Trong đó, ngành giáo dục và đào tạo nghiên cứu đưa chương trình vào kế hoạch phù hợp từng cấp học; các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp phối hợp tổ chức cho sinh viên, công nhân, người lao động tham gia.

UBND các xã, phường thông tin rộng rãi, ưu tiên lực lượng dân phòng, người đứng đầu cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân tại khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao.

Các đơn vị liên quan quan tâm bố trí kinh phí, bảo dưỡng trang thiết bị, nghiên cứu ứng dụng công nghệ số phù hợp; đồng thời khuyến khích mỗi người sau khi tham gia trải nghiệm chủ động vận dụng, chia sẻ kiến thức, kỹ năng với gia đình và cộng đồng.