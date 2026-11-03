Bộ trưởng Bộ KH&CN làm rõ cơ chế hậu kiểm đối với giám định sở hữu trí tuệ

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 3/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân. Ảnh: QH

Bảo đảm chất lượng giám định sở hữu trí tuệ

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân đã báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng cho biết, dự án luật lần này sửa đổi, bổ sung tập trung vào hai nhóm nội dung chính: cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; chuyển chức năng quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ NN&MT sang Bộ KH&CN nhằm bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả.

Trước đó, góp ý vào dự thảo luật, nhiều đại biểu quan tâm đến việc cắt giảm điều kiện kinh doanh nhưng phải bảo đảm chất lượng hoạt động giám định sở hữu trí tuệ.

Theo Bộ trưởng, chất lượng hoạt động giám định sẽ được quản lý theo cơ chế hậu kiểm thông qua nghĩa vụ cung cấp thông tin và cơ chế tự chịu trách nhiệm. Các quy định về trình tự, thủ tục xử lý xung đột lợi ích và bồi thường thiệt hại sẽ được quy định chi tiết tại các nghị định của Chính phủ.

Bên cạnh việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh, dự án luật còn hướng đến đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi trong đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

Liên quan đến đề xuất mở rộng phạm vi sửa đổi, nghiên cứu thêm những vấn đề về trí tuệ nhân tạo (AI), giới hạn quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, Bộ trưởng cho biết Bộ KH&CN tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tổng kết, đánh giá tác động của những vấn đề này trước khi trình Chính phủ xem xét, đề xuất sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

Không để phát sinh thêm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp

Về chuyển giao chức năng quản lý nhà nước đối với quyền giống cây trồng, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, Bộ KH&CN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&MT để triển khai nội dung này. Trong quá trình thực hiện, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự luật.

Đối với việc bảo đảm tính đồng bộ của pháp luật và tương thích với Công ước UPOV về bảo hộ giống cây trồng mới, cơ quan soạn thảo sẽ làm rõ nội dung nào thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN, nội dung nào thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ NN&MT.

Về khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng, theo Bộ trưởng, kết quả khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định (DUS) có thể được sử dụng cho cả mục đích bảo hộ và lưu hành giống cây trồng nhằm hạn chế trùng lặp, giảm chi phí.

Tuy nhiên, việc sử dụng chung kết quả khảo nghiệm không đồng nghĩa với việc đồng nhất điều kiện bảo hộ và điều kiện lưu hành.

Về bảo đảm tính tương thích với Công ước UPOV, Bộ trưởng cho biết cơ quan soạn thảo ghi nhận ý kiến đóng góp chuyên sâu của đại biểu và tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu để hoàn thiện dự thảo.

Đối với chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng, về bản chất là giao dịch dân sự, chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ.

Quy định hiện hành đã có cơ chế xử lý khoảng trống giữa hai thời điểm: hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực và thời điểm việc chuyển nhượng được ghi nhận tại cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp thu, chỉnh lý để thống nhất quy định về chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng và quyền sở hữu công nghiệp. Các nội dung chi tiết về thời hạn, tiếp cận thông tin sẽ được quy định cụ thể tại văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật sau khi được thông qua.

Về điều khoản chuyển tiếp, theo Bộ trưởng, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định chuyển tiếp nhằm không tạo khoảng trống pháp lý, không bỏ sót trường hợp và không làm gián đoạn thủ tục trong quá trình chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về giống cây trồng. Hồ sơ đã nộp và thủ tục đang được xử lý sẽ được tiếp nhận, giải quyết liên tục, không phát sinh thêm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.