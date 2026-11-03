Thị trường phục hồi sau cú sốc, thanh khoản giảm mạnh

Tuy sáng nay thanh khoản giảm mạnh nhưng ở nhóm cổ phiếu giao dịch lớn nhất, sắc xanh vẫn áp đảo.

Ảnh hưởng đáng kể tới điểm số là VIC vẫn còn giảm 1,57% lấy đi hơn 6 điểm của VN-Index. Hôm qua VIC là trụ chống đỡ chỉ số bớt xấu, hôm nay quay lại “điều tiết” hạ nhiệt cũng là bình thường. Nhóm VN30 đang có 16 mã xanh và 11 mã đỏ, chỉ số tăng 0,44% cho thấy diễn biến các cổ phiếu blue-chips không kém.

Thị trường đón nhận số liệu vĩ mô tháng 10 với mối quan tâm lớn về lạm phát. Giá dầu neo cao trong tháng, trong khi đến cuối tháng 9 CPI đã tăng 5,08% so với cùng kỳ. Tuy nhiên CPI tăng 0,20% so với tháng 9, tăng 4,41% so với tháng 12/2025 và tăng 5,09% so với cùng kỳ năm trước là không đột biến. Giá dầu thế giới đêm qua giảm mạnh kết nhờ kỳ vọng đàm phán Trung Đông kết hợp với quyết định giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ 7% xuống 0% có thể kỳ vọng hỗ trợ kiểm soát lạm phát.

Trên thị trường, áp lực bán tăng vọt hôm qua đã giải phóng khối lượng cổ phiếu lớn, góp phần làm giảm nhu cầu bán trong phiên hôm nay. Mặc dù sức ép vẫn xuất hiện, VN-Index lúc 9h47 giảm gần 14,5 điểm (-0,85%) nhưng độ rộng lúc đó cũng chỉ có 100 mã tăng và 149 mã giảm. Đến cuối phiên sàn HoSE có 162 mã tăng và 119 mã giảm. Như vậy diễn biến giá cổ phiếu nói chung có chuyển biến tốt về cuối.

Nhóm VN30 vẫn đang xuất hiện các cổ phiếu điều tiết điểm số khiến diễn biến tăng ở cổ phiếu không phản ánh hết lên VN-Index. Những mã tăng hàng đầu trong nhóm này vốn hóa hạn chế: HPG tăng 3,19%, STB tăng 2,3%, VRE tăng 1,74%, GVR tăng 1,72%, SSI tăng 1,59%, TCX tăng 1,14%, VIB tăng 1,1%. Trụ duy nhất mạnh là VHM tăng 1,45%. Các mã giảm trừ VIC chỉ có BSR giảm 1,11%, MCH giảm 1,05%, GAS giảm 1,04%. Nhóm dầu khí suy yếu là điều có thể dự đoán, nhưng các trụ ngân hàng vẫn không mạnh dứt khoát khiến lực đỡ cho VIC bị hạn chế.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Diễn biến các cổ phiếu vừa và nhỏ đang hưởng lợi rõ hơn từ sự ổn định ở nhóm blue-chips. Midcap chốt phiên sáng tăng 0,45%, Smallcap tăng 0,11%. Toàn sàn HoSE ghi nhận 87 cổ phiếu tăng quá 1% thì VN30 chỉ có 9 mã. Tuy nhiên diễn biến phục hồi đang chưa có sự hỗ trợ đủ mạnh từ thanh khoản: Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE giảm 23% so với sáng hôm qua, tương đương thấp hơn 1.426 tỷ thì VN30 chiếm 70% và 30% còn lại là các cổ phiếu vừa tới nhỏ.

Dù vậy cũng có một số mã tầm trung thu hút được dòng tiền nổi bật. VCI tăng 2,98% khớp 124,4 tỷ; VIX tăng 1,27% với 178 tỷ; VPI tăng 2,07% với 70,5 tỷ; NKG tăng 3,85% với 65,8 tỷ; CII tăng 2,32% với 52,5 tỷ là những cổ phiếu tốt nhất. Tuy về mặt số lượng, các cổ phiếu tăng giá mạnh hơn 1% là khá nhiều (87 mã) nhưng so với biên độ giảm hôm qua thì chưa thấm vào đâu. Hôm qua có tới 219 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% giá trị.

Các cổ phiếu còn đỏ trong sáng nay nhìn chung cũng không chịu sức ép lớn, chủ yếu do thanh khoản nhỏ nên giá giảm sâu. Trong 119 cổ phiếu đang đỏ có 59 mã giảm quá 1% thì chỉ 9 mã khớp trên 10 tỷ đồng. VIC chiếm phần lớn giao dịch nhóm này với 126,9 tỷ đồng. Ngoài ra BSR khớp 79,8 tỷ; PNJ khớp 502, tỷ, giá giảm 2,88%; GMD khớp 41,5 tỷ, giá giảm 1,38%; HII khớp 25,8 tỷ, giá giảm 498%.

Do thị trường vẫn có một nhịp giảm đầu phiên và độ rộng cho thấy số lượng cổ phiếu xanh chỉ nhiều lên về cuối, biến động giá chủ đạo vẫn là phục hồi. Thống kê cả sàn HoSE có khoảng 49,4% số cổ phiếu đạt biên độ đảo chiều từ 1% trở lên so với giá thấp nhất. VN-Index tại đáy một lần nữa để thủng mốc 1700 điểm, còn 1696,23 điểm, nhưng sau đó cũng quay lên 1709,87 điểm. Như vậy dòng tiền bắt đáy vẫn còn hoạt động, chỉ là không thể hiện sức mạnh áp đảo.