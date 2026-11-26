Đảng viên Chi bộ khối 4, phường Đông Kinh tìm hiểu lịch sử truyền thống Đảng bộ tỉnh trong dịp sinh hoạt chuyên đề tại Đình Háng Pài (xã Đồng Đăng)

Hiện nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 71 đảng bộ trực thuộc với 3.347 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 272 đảng bộ trực thuộc cơ sở và 3.075 chi bộ). Để sinh hoạt chuyên đề được triển khai thống nhất, thực chất, các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các chi bộ lựa chọn nội dung phù hợp với đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, các chi bộ chủ động chuẩn bị nội dung và lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, tạo điều kiện để đảng viên nghiên cứu, trao đổi, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp thực hiện.

Điển hình tại xã Thống Nhất, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững mục đích, ý nghĩa, các quy định liên quan đến cuộc bầu cử, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bầu cử, đầu tháng 3/2026, Đảng ủy xã đã chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Công tác chuẩn bị bầu cử và tuyên truyền, mạn đàm về tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031”. Từ một chi bộ được lựa chọn tổ chức điểm, nội dung chuyên đề được triển khai, nhân rộng tại tất cả các chi bộ trực thuộc, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức trên 12 nghìn buổi sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào những vấn đề trọng tâm như chuyển đổi số; đạo đức công vụ; học tập, thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới...

Bà Lý Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Thống Nhất chia sẻ: Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác bầu cử nhằm tạo diễn đàn để đảng viên trao đổi, thảo luận, thống nhất nội dung tuyên truyền. Qua đó, mỗi đảng viên nêu gương, phát huy vai trò tuyên truyền, vận động người dân tại địa bàn, giúp cử tri nắm rõ quyền, nghĩa vụ của mình, hiểu đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Nhờ vậy, cuộc bầu cử trên địa bàn xã diễn ra thành công, tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%.

Tại Đảng bộ xã Vũ Lăng, xuất phát từ yêu cầu vừa chú trọng tạo nguồn, bổ sung lực lượng cho Đảng, vừa chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện sắp xếp thôn theo chủ trương chung, tháng 6/2026, Chi bộ thôn Cầu Hin đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Công tác phát triển đảng viên và phương án sắp xếp thôn năm 2026”. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tập trung trao đổi về giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; phân tích mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp thôn, từ đó đề xuất phương án tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Bà Dương Thị Vười, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cầu Hin cho biết: Việc đưa những vấn đề cụ thể đang đặt ra tại địa bàn vào sinh hoạt chuyên đề giúp đảng viên cùng trao đổi, phân tích và thống nhất cách giải quyết. Trên cơ sở đó, chi bộ tập trung làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú và tuyên truyền, vận động Nhân dân về chủ trương sáp nhập thôn. Kết quả nổi bật là 100% Nhân dân hai thôn Cầu Hin và Đon Úy cũ đồng thuận với phương án sáp nhập, lấy tên thôn mới là Cầu Hin. Từ đầu năm 2026 đến nay, chi bộ tổ chức được 4 buổi sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa bàn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các chi bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức trên 12 nghìn buổi sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào những vấn đề trọng tâm như chuyển đổi số; đạo đức công vụ; học tập, thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới... Việc lựa chọn đúng nội dung giúp các buổi sinh hoạt phát huy hiệu quả, trở thành diễn đàn để đảng viên trao đổi, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá: Qua theo dõi của các cấp ủy, hầu hết các chi bộ đều duy trì sinh hoạt chuyên đề bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Nội dung từng bước được đổi mới, lựa chọn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và những vấn đề thực tiễn đặt ra tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đây cũng là cơ sở để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ những cách làm cụ thể, sinh hoạt chuyên đề ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến nay, các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng cơ bản đạt kế hoạch đề ra, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, là tiền đề thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.