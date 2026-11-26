Trong suốt hành trình phát triển của các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, Việt Nam luôn thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, tích cực tăng cường kết nối và bồi đắp lòng tin giữa các nước thành viên. Hợp tác và đối thoại đang tạo nền tảng quan trọng để tiểu vùng Mekong ứng phó hiệu quả các thách thức chung, đồng thời tận dụng cơ hội phát triển cân bằng, bao trùm.

Được thành lập năm 2004, cơ chế hợp tác bốn nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, gồm thương mại-đầu tư, nông nghiệp, công nghiệp, năng lượng, công nghệ thông tin và truyền thông, giao thông, du lịch, phát triển nguồn nhân lực. Hợp tác CLMV khởi nguồn từ ý tưởng thu hẹp khoảng cách phát triển nhằm thúc đẩy các nước hội nhập vào tiến trình phát triển chung của khu vực. Đây là cơ chế hợp tác mở, một mặt phát huy lợi thế, tiềm năng hợp tác sẵn có của các nước; mặt khác là kênh kêu gọi hỗ trợ của các nước ASEAN khác và các đối tác phát triển dành cho CLMV.

Việt Nam coi trọng hợp tác CLMV, luôn tích cực đóng góp vào việc tăng cường phối hợp và thúc đẩy hợp tác giữa các nước Mekong. Việt Nam đã chủ trì tổ chức thành công các Hội nghị cấp cao lần thứ 4 (năm 2008) và lần thứ 8 (năm 2016) tại Hà Nội, với nhiều nội dung hợp tác quan trọng đã được thông qua.

Tại Hội nghị cấp cao do Việt Nam tổ chức, lãnh đạo các nước đã thống nhất giao các Bộ trưởng Kinh tế phối hợp chặt chẽ Ban Thư ký ASEAN và đơn vị tư vấn xây dựng Khung khổ Phát triển CLMV và báo cáo lên lãnh đạo cấp cao để phê duyệt. Đây là văn kiện có tính định hướng chiến lược về hợp tác kinh tế giữa các nước, lần đầu tiên được xây dựng kể từ khi hình thành cơ chế hợp tác này.

Bên cạnh đó, trong nỗ lực thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các nước tiểu vùng Mê Công, năm 2004, Việt Nam chính thức tham gia Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) tại Hội nghị Bộ trưởng ACMECS lần thứ nhất diễn ra ở Thái Lan. Là cơ chế nội khối duy nhất gồm cả năm nước Mekong, ACMECS được thành lập năm 2003 nhằm hỗ trợ các nước tăng cường hợp tác, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của khu vực và thúc đẩy phát triển bền vững.

Tham gia ACMECS, Việt Nam luôn tích cực thúc đẩy phối hợp xây dựng quan điểm, tiếng nói chung của các nước Mekong với các đối tác, tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác phát triển nhằm đa dạng hóa nguồn lực. Việt Nam có vai trò quan trọng trong định hướng hợp tác thông qua thúc đẩy các lĩnh vực phù hợp với lợi ích, nhu cầu chung của các nước tiểu vùng, nhất là đưa vấn đề nguồn nước trở thành một lĩnh vực ưu tiên hợp tác của ACMECS, thành lập Nhóm công tác về môi trường để thúc đẩy các nước thành viên hợp tác bảo vệ nguồn nước sông Mekong.

Thời gian qua, Việt Nam luôn chủ động đề xuất và triển khai nhiều ý tưởng mới, đóng góp xây dựng các văn bản quan trọng, điều phối một số lĩnh vực hợp tác chuyên ngành qua đó khẳng định sự tham gia tích cực, hiệu quả và chủ động ở các cơ chế hợp tác này, đưa hợp tác tiểu vùng Mekong ngày càng đi vào chiều sâu.

Theo ông Uch Leang, quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu châu Á-châu Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, trong hơn 20 năm qua, Việt Nam đã thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm đối với thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mekong, nhất là thông qua hai cơ chế CLMV và ACMECS.

Trong bối cảnh tiểu vùng đang đối mặt nhiều thách thức như cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, chuyển đổi số và sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, vai trò kết nối và thúc đẩy hợp tác của Việt Nam ngày càng có ý nghĩa quan trọng.

Với vai trò Chủ tịch CLMV năm 2026, Việt Nam sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp Cộng hòa Liên bang Myanmar, nước Chủ tịch ACMECS, tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 vào ngày 28/11 tại Hà Nội. Việc Việt Nam tổ chức hai hội nghị quan trọng lần này tiếp tục là minh chứng sinh động cho quyết tâm cùng góp sức thúc đẩy hội nhập, tạo điều kiện thuận lợi để các quốc gia tăng cường đối thoại, xây dựng đồng thuận vì sự phát triển chung.