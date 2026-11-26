Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 25/11, Ngoại trưởng Belarus Maxim Ryzhenkov và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã ký chương trình hành động phối hợp trong lĩnh vực chính sách đối ngoại giai đoạn 2027-2029.

Tại phiên họp thường niên của Hội đồng liên tịch Nga-Belarus, hai ngoại trưởng đã rà soát kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 2024-2026, thảo luận về tiến trình hội nhập Nhà nước Liên minh và thông qua nghị quyết chung cùng kế hoạch tham vấn liên bộ trong năm 2027.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva và Minsk tiếp tục phối hợp ứng phó với các biện pháp trừng phạt và sức ép pháp lý của phương Tây, đồng thời thống nhất cách tiếp cận đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Ông cũng đề cập việc mở rộng hợp tác trong các tổ chức quốc tế, thúc đẩy xây dựng Hiến chương an ninh Á-Âu mới, triển khai các dự án văn hóa chung và nỗ lực khôi phục quyền tham gia các hoạt động thể thao quốc tế của vận động viên hai nước và việc ra mắt kênh truyền hình Soyuzny của Nhà nước Liên minh.

Được tổ chức thường niên từ năm 2000 theo hình thức luân phiên giữa Nga và Belarus, những phiên họp của Hội đồng liên tịch đóng vai trò là cơ chế trung tâm để đồng bộ hóa các nỗ quốc tế của Moskva và Minsk./.