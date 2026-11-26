(Infographic) Phình Giàng nỗ lực xây dựng 'Xã không ma túy'
Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an và sự tham gia của nhân dân, xã Phình Giàng đang nỗ lực triển khai các giải pháp phòng, chống ma túy, xây dựng “Xã không ma túy”. Từ đầu năm đến nay, với 40 lượt tuyên truyền, thu hút trên 1.600 lượt người tham gia cùng các biện pháp quản lý, hỗ trợ cai nghiện và đấu tranh với tội phạm, địa phương đang từng bước nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống ma túy.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/phap-luat/infographic-phinh-giang-no-luc-xay-dung-xa-khong-ma-tuy