Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở phía đông tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu, một số trường học tại các phường trung tâm đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Dự báo mưa còn tiếp diễn, nguy cơ lũ trên các sông dâng cao, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.