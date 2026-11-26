Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Kyrgyzstan Nguyễn Thành Lê trình Quốc thư lên Tổng thống Sadyr Japarov. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Kyrgyzstan)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Sadyr Japarov chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ, bày tỏ tin tưởng đại sứ sẽ đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường đối thoại chính trị và mở rộng hợp tác cùng có lợi giữa Kyrgyzstan với Việt Nam.

Thời gian qua, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, mở rộng triển vọng hợp tác Việt Nam - Kyrgyzstan. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Nội các Bộ trưởng Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev tháng 3/2025 và cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân với Tổng thống Sadyr Japarov tại Bishkek tháng 8/2026 là những dấu mốc quan trọng, thể hiện sự coi trọng và mong muốn của lãnh đạo hai nước đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng hơn.

Thông qua các cuộc tiếp xúc, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, duy trì tiếp xúc cấp cao và tham vấn chính trị, đồng thời thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được.

Tổng thống Sadyr Japarov chúc mừng Đại sứ Nguyễn Thành Lê nhận nhiệm vụ. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Kyrgyzstan)

Việc mở rộng kết nối giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai nước sẽ góp phần chuyển những định hướng hợp tác thành các chương trình, dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư còn nhiều dư địa phát triển. Hai nước có điều kiện tăng cường kết nối thị trường, tận dụng Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực vận tải, nông nghiệp và du lịch.

Đại sứ Nguyễn Thành Lê khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam - Kyrgyzstan. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Kyrgyzstan)

Những dự án của doanh nghiệp Việt Nam tại Kyrgyzstan trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng đô thị đang góp phần làm phong phú hơn nội hàm quan hệ song phương. Cùng với đó, hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân tiếp tục là nền tảng để tăng cường hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc.

Đại sứ khẳng định, sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân. Phía Kyrgyzstan bày tỏ sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm kỳ, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Kyrgyzstan.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Kyrgyzstan)