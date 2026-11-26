Tỉnh lộ gần 500 tỷ ở Huế tiếp tục sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn

Sở Xây dựng TP Huế vừa có văn bản gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị hỗ trợ chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục những vị trí hư hỏng trên tuyến đường Nam Đông - A Lưới (Tỉnh lộ 74).

Tỉnh lộ 74 dài 48,36km là tuyến đường huyết mạch nối 2 địa phương miền núi của TP Huế là Nam Đông và A Lưới. Dự án có tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2023-2026, khởi công ngày 18/1/2024 và hoàn thành toàn bộ hạng mục ngày 30/6/2026. Mặc dù mới được bàn giao, đưa vào sử dụng từ cuối tháng 7/2026 nhưng đến nay tuyến đường này liên tiếp xảy ra những đợt sạt lở.

Trước đó, đợt mưa xảy ra vào tháng 9/2026 khiến nhiều đoạn trên tuyến Tỉnh lộ 74 bị sạt lở, hư hỏng và lực lượng chức năng có những biện pháp xử lý, khắc phục tạm thời. Tuy nhiên, đợt mưa xảy ra những ngày đầu tháng 11/2026 tình trạng sạt lở trên Tỉnh lộ 74 tiếp tục sạt lở với tình trạng nghiêm trọng hơn.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến ngày 25/11 nhiều đoạn trên Tỉnh lộ 74 bị đất đá, cây cối vùi kín mặt đường ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến.

Có một số đoạn bị sạt cả ta luy dương và ta luy âm làm mặt đường đứt gãy, hàm ếch ăn sâu vào đến nửa đường, cuốn bay cả lớp bê tông nhựa vừa mới hoàn thành, đưa vào sử dụng gây nguy hiểm cho người đi đường.

Nhiều cây cối sạt từ trên núi, tràn xuống nhiều đoạn trên tuyến Tỉnh lộ 74. Trong khi, Huế đang hứng chịu một đợt mưa mới dự báo kéo dài đến hết tháng 11 nên việc khắc phục sạt lở trên tuyến Tỉnh lộ 74 đang gặp khó.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, đợt mưa đầu tháng 11/2026 gây sạt lở ta luy dương tại 13 vị trí trên tuyến Tỉnh lộ 74, sạt nặng nhất ở km11+630, km12+700, km22+800 và km44+800. Đất đá tràn xuống mặt đường và lấp rãnh dọc

Riêng tại km12+100, ta luy âm bị sụt dài khoảng 30m, làm đứt một nửa mặt đường. Nếu tiếp tục mưa lớn, đoạn này có thể đứt hẳn.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, cơ quan này đề nghị Quân khu 4 chỉ đạo các nhà thầu thi công Gói thầu XL-01, XL-02 (thiết bị vẫn đang tập kết trên tuyến) dọn đất đá tại 13 vị trí sạt lở taluy dương, khơi thông rãnh, cống và cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm.

Đối với vị trí Km12+100 thuộc Gói thầu XL-01, đang trong thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày 24/7/2026, Sở Xây dựng TP Huế đề nghị chỉ đạo nhà thầu thực hiện trách nhiệm bảo hành, khẩn trương khôi phục nền, mặt đường.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Huế cho biết, từ năm 2027, khi được bố trí kinh phí, Sở sẽ phối hợp với đơn vị quản lý tuyến tổ chức quản lý, bảo trì tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông theo quy định.

Huế tiếp tục hứng chịu đợt mưa lớn kéo dài Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở NN&MT TP Huế), từ 19h ngày 24/11 đến 7h ngày 25/11 tại TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa các trạm Vrain đo được phổ biến 50-120 mm, có nơi trên 150mm như: Phú Bài 160mm, Phú Sơn 155mm, Bình Điền 152mm. Đài Khí tượng thủy văn TP Huế dự báo, từ ngày 25 - 27/11, thành phố tiếp tục mưa vừa, mưa to, rải rác mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80-200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở TP Huế có khả năng còn kéo dài đến hết tháng 11. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trên đất liền TP Huế có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3 - 4, giật cấp 5 - 6; vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7, riêng khu vực cầu Thuận An giật cấp 7 - 8. Vùng biển ngoài khơi và ven bờ của thành phố chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Do ảnh hưởng của mưa lớn, khoảng 14h30 ngày 25/11, quốc lộ 49 tại đoạn qua thôn Hồng Hạ 1 (xã A Lưới 5, TP Huế) xảy ra sạt lở. Lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống, phủ kín mặt đường, khiến các phương tiện tạm thời không thể lưu thông.