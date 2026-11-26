Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam vừa tiếp nhận lô đầu máy diesel thế hệ mới D19E. Ảnh: VNR

Đây là lô đầu máy tiếp theo thuộc dự án đầu tư đầu máy giai đoạn đến năm 2030. Trước đó, ngày 29-8, VNR đã tiếp nhận lô đầu máy đầu tiên tại ga Yên Viên (Hà Nội). Sau khi kiểm tra kỹ thuật và chạy thử nghiệm, các đầu máy này được đưa vào khai thác trên mạng lưới đường sắt quốc gia.

Qua khai thác thực tế, các phương tiện hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu an toàn; suất tiêu hao nhiên liệu bước đầu thấp hơn so với nhóm đầu máy đang sử dụng trên cùng tuyến.

So với các đầu máy D19E trước đây, thế hệ mới được nâng cấp hơn 40 hạng mục kỹ thuật, sử dụng động cơ diesel CAT3512B, truyền động điện AC-DC với 6 động cơ điện kéo, vận tốc thiết kế tối đa 120km/h. Một số trang bị đáng chú ý gồm hệ thống máy tính điều khiển G300, khoang lái gia cường chống va chạm và máy nén khí trục vít giúp giảm tiếng ồn, độ rung.

Việc bổ sung đầu máy mới góp phần thay thế phương tiện đã khai thác lâu năm, nâng cao năng lực kéo tàu, độ tin cậy và hiệu quả vận hành. Đây cũng là bước chuẩn bị của ngành Đường sắt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa tăng cao dịp Tết, đồng thời từng bước hiện đại hóa phương tiện đường sắt.