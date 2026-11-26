Theo đó, công tác gia đình năm 2027 của Đà Nẵng lấy chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, gắn với các thông điệp trọng tâm về gìn giữ hệ giá trị gia đình, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo vệ trẻ em và phụ nữ, đồng thời tuyên truyền Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình số 117 (miễn phí, hỗ trợ 24/7).

Kế hoạch xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: triển khai hiệu quả các văn bản quy định và chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố; triển khai đồng bộ hệ giá trị gia đình gắn với các ngày kỷ niệm như ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), ngày Quốc tế gia đình (15/5), Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình (tháng 6), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

Thành phố cũng đẩy mạnh các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035; củng cố, nhân rộng các mô hình phòng chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy, ngôi nhà an toàn; chuẩn bị điều kiện xây dựng cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình và triển khai kế hoạch giai đoạn 2027 - 2035, tầm nhìn đến 2045.