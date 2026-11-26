Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao những đóng góp tích cực của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Bỉ thời gian qua, trong đó có các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng chia sẻ về sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với phát triển văn hóa, phát huy sức mạnh nội sinh và đưa văn hóa trở thành nguồn lực, động lực cho phát triển bền vững đất nước.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc bảo tồn, trao truyền và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống như tuồng, chèo, cải lương không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối các thế hệ, phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng thông tin về những nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng chương trình chấn hưng nghệ thuật biểu diễn truyền thống, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức của cộng đồng, đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, hỗ trợ đào tạo đội ngũ nghệ sĩ kế cận và mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Việt Nam, ông Pierre Du Ville. (Ảnh: Thành Long)

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ mong muốn Wallonie-Bruxelles và các đối tác châu Âu chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác, hỗ trợ Việt Nam triển khai các chương trình, dự án cụ thể trong lĩnh vực này.

Về phần mình, ông Pierre Du Ville đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, khẳng định vai trò quan trọng của văn hóa trong tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa các dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến chấn hưng nghệ thuật biểu diễn truyền thống của Việt Nam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của Bỉ trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, xây dựng cơ chế hỗ trợ nghệ sĩ và phát huy vai trò của văn hóa trong quảng bá hình ảnh quốc gia.

Với vai trò Chủ tịch Mạng lưới các Viện Văn hóa quốc gia châu Âu (EUNIC) tại Việt Nam, ông Pierre Du Ville bày tỏ sẵn sàng làm cầu nối, thúc đẩy sự tham gia của các thiết chế văn hóa châu Âu, phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhằm mở rộng cơ hội hợp tác và huy động nguồn lực hỗ trợ các sáng kiến văn hóa của Việt Nam.

Hai bên nhất trí tiếp tục trao đổi, nghiên cứu các hình thức và nội dung hợp tác cụ thể, hướng tới triển khai những hoạt động thiết thực, lâu dài trong bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật biểu diễn truyền thống, tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và châu Âu, qua đó góp phần thực hiện Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững (2027-2036), sáng kiến do Việt Nam đề xuất và được cộng đồng quốc tế hưởng ứng.