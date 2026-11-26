Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/11, không khí lạnh có xu hướng suy yếu dần nhưng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái rét. Tại miền Bắc, trưa chiều giảm mây, trời nắng, nhiệt độ tăng nhẹ so với những ngày trước.

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa lớn. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện thêm một đợt mưa lớn diện rộng từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, với lượng mưa cục bộ có nơi vượt 600mm.

Dự báo thời tiết hôm nay 26/11: Miền Bắc rét, miền Trung mưa rất to, có nơi trên 150mm (ảnh minh họa).

Miền Bắc trời rét, trưa chiều hửng nắng

Tại Bắc Bộ, thời tiết ngày 26/11 phổ biến nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây và trời nắng. Nền nhiệt tăng nhưng trời vẫn rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 14–17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 20–23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động 15–18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19–22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Khu vực này có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2–3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Riêng Hà Nội, thời tiết hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây và có nắng. Gió Đông Bắc cấp 2–3, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô từ 16–18 độ C, cao nhất 20–22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Miền Trung mưa lớn, một trạm tại Quảng Ngãi ghi nhận hơn 220mm

Đáng chú ý, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xuất hiện mưa lớn trong sáng 26/11.

Theo bản tin phát lúc 3h30 cùng ngày, đêm 25/11 và sáng sớm 26/11, khu vực từ Huế, Đà Nẵng đến phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa từ 19h ngày 25/11 đến 3h ngày 26/11 tại một số trạm ghi nhận ở mức cao. Trong đó, trạm Nghĩa Trung (Quảng Ngãi) đạt 220,4mm; trạm Đề Gi (Gia Lai) ghi nhận 136,4mm và Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) đạt 96,6mm.

Dự báo trong sáng 26/11, khu vực phía Nam TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến 25–50mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Riêng phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 40–80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Từ trưa và chiều 26/11, mưa lớn tại khu vực từ Huế đến phía Đông tỉnh Gia Lai có xu hướng giảm dần.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo đợt mưa lớn mới, có nơi trên 600mm

Dù mưa có xu hướng giảm trong chiều 26/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo miền Trung có khả năng tiếp tục hứng chịu một đợt mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện mưa lớn.

Trọng tâm mưa được dự báo tập trung tại phía Nam TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Tổng lượng mưa trong cả đợt phổ biến 200–400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Đồng thời, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực sườn dốc tiếp tục gia tăng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Các địa phương cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để kịp thời triển khai các biện pháp phòng tránh.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông vài nơi

Tại khu vực Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18–21 độ C, cao nhất 21–24 độ C.

Phía Bắc khu vực có mưa vài nơi, trời rét; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời lạnh. Riêng phía Nam TP Huế sáng có mưa vừa, mưa to.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 22–25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 25–28 độ C, phía Nam từ 29–32 độ C.

Phía Bắc khu vực sáng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, sau giảm dần. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi.

Tại cao nguyên Trung Bộ, thời tiết phổ biến có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 18–21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 27–30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27 độ C, cao nhất từ 32–35 độ C.

Riêng TP.HCM, ngày 26/11 trời có mây, ban ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25–27 độ C, cao nhất 33–35 độ C.

Trên biển, sáng 26/11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7–8, sóng cao 2–4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển có gió mạnh, sóng lớn và mưa dông cần theo dõi sát bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động phòng tránh.