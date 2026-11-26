Biểu trưng APEC 2027. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Moskva, Phó Giáo sư Khoa Kinh doanh quốc tế tại Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga, Tiến sỹ khoa học chính trị Maxim Kazanin khẳng định chủ đề “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung” do Việt Nam đề xuất cho Năm APEC 2027 là thông điệp chính trị và kinh tế rất quan trọng đối với các quốc gia thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và thế giới.

Theo ông Kazanin, bối cảnh bất ổn toàn cầu hiện nay làm gia tăng rủi ro, gia tăng những mối đe dọa, gia tăng các thách thức đối với sự ổn định của kinh tế thế giới, các chuỗi cung ứng toàn cầu, tác động tiêu cực tới lợi ích của các nền kinh tế quốc gia.

Do đó, chủ đề của Năm APEC 2027 mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu và thách thức của thời đại ngày nay.

“Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung” có ý nghĩa như một mệnh đề không cần phải chứng minh. Đây chính là câu trả lời cho những vấn đề và thách thức của thời đại mà thế giới cần phải hiểu rõ và tính đến khi xây dựng các mối quan hệ kinh tế, hợp đồng thương mại, hệ thống các ngành công nghiệp.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Kazanin nhấn mạnh: “Đây cũng là mục tiêu chung cần hướng đến của tiến trình thiết lập các mối liên hệ đa phương, song phương, cụ thể là giữa Nga và Việt Nam, giữa Việt Nam với các thành viên ASEAN và những quốc gia khác. Chủ đề này là thông điệp chính trị và kinh tế rất quan trọng, hết sức thấu đáo và kịp thời cho tất cả các bên tham gia, trong đó có các quốc gia thành viên APEC.”

Đánh giá cao vai trò của nước chủ nhà Việt Nam khi chủ động tham vấn đề xuất chủ đề và những ưu tiên của Năm APEC 2027, chuyên gia Kazanin cho rằng việc dành ưu tiên hàng đầu đối với nâng cao năng suất của các nền kinh tế là sự lựa chọn phù hợp với xu thế hiện đại ngày nay.

Theo ông, công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo (AI) chính là giai đoạn phát triển tiếp theo của tự động hóa toàn bộ quy trình sản xuất. Các thuật toán AI trong tương lai sẽ được kết hợp với linh kiện tinh vi, bộ vi xử lý mạnh, năng lực tính toán tốc độ cao có thể giúp đơn giản hóa quy trình sản xuất và tạo ra mạng lưới sản xuất ưu việt, góp phần nâng cao năng suất kinh tế.

Chuyên gia Nga nhận định nền sản xuất Việt Nam sẽ sở hữu tất cả những khả năng kể trên nhờ vào việc chủ động mua sắm và, đồng thời, tự phát triển các thiết kế riêng.

Ông chia sẻ: “Hàng nghìn chuyên gia trẻ tài năng của Việt Nam đang học tập và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, kinh tế, điện tử, hệ thống tính toán tại Nga cũng như các nước tiên tiến. Tôi hy vọng những chuyên gia này sẽ trở về quê hương và có thể tạo ra bước đột phá, bao gồm cả trong nền kinh tế số của đất nước.”

Đánh giá về vai trò của Việt Nam trong APEC, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Kazanin khẳng định Việt Nam là một trong những thành viên chủ chốt trong lĩnh vực kinh tế. Đồng thời, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chủ động hội nhập, đóng góp quan trọng vào sự vận hành hoàn chỉnh của nhiều thương hiệu, nhiều nhãn hàng, nhiều tên tuổi lớn trên thế giới.

Theo ông, Việt Nam sở hữu lợi thế khác biệt nhờ khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên bản địa, cung cấp nền tảng kết nối quốc tế. Là quốc gia nằm ở khu vực Biển Đông, Việt Nam không những đóng vai trò là đối tác quan trọng, mà còn là một trong những yếu tố then chốt đối với sự phát triển ổn định của các định dạng quốc tế và khu vực.

Chuyên gia Nga dự báo trong 5-10 năm tới, Việt Nam có thể được tiếp thêm động lực phát triển rất mạnh từ các định dạng kinh tế quốc tế, đặc biệt là trong phát triển công nghiệp và kinh tế, bao gồm cả kinh tế số, vật liệu mới và công nghệ mới. Nhìn chung, Việt Nam vẫn còn tiềm năng lớn chưa được khai thác hết trong các mối quan hệ kinh tế thương mại hiện đại.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Kazanin, Việt Nam là một trong những nền kinh tế đang phát triển năng động, tích cực học hỏi kinh nghiệm từ các nước láng giềng, mở ra các đặc khu kinh tế, các khu kinh tế mở, cho phép thu hút đầu tư, tạo ra các doanh nghiệp mới và việc làm mới.

Ngoài ra, trong những năm gần đây, Việt Nam đã có thêm động lực mạnh mẽ từ chính sách thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài từ châu Âu và các nước khác trên thế giới.

Ông kết luận: “Nhìn chung, chúng tôi ghi nhận động lực kinh tế tích cực trong nước. Điều này rất quan trọng và cũng rất hữu ích cho cả Liên bang Nga, đối tác chiến lược của Việt Nam”./.