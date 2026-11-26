Với sự đóng góp tích cực của đảng viên đương chức cư trú tại địa phương, cùng với các nguồn hỗ trợ khác, hằng năm tổ dân phố Hòa Bình 3, phường An Khê tổ chức tặng quà hộ khó khăn dịp lễ, tết . Ảnh NGỌC PHÚ

Chi bộ thôn Vân Dương 2 (Đảng bộ phường Liên Chiểu) hiện có 20 đảng viên sinh hoạt theo Quy định số 221-QĐ/TW. Bí thư Chi bộ Ngô Thị Tuyết Trang cho biết, các đảng viên tích cực tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ và hưởng ứng các phong trào tại khu dân cư.

Với lợi thế công tác ở nhiều lĩnh vực, họ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, góp phần hỗ trợ địa phương giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Theo Bí thư Chi bộ Tà Lang - Giàn Bí Đinh Văn Cư (Đảng bộ phường Hải Vân), 33 đảng viên đương chức của chi bộ luôn tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong khi đó, tại Chi bộ Hòa Bình 3 (Đảng bộ phường An Khê), 65 đảng viên nơi cư trú luôn là lực lượng tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, từ phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa đến chăm lo an sinh xã hội và khuyến học.

Bí thư Chi bộ Hòa Bình 3 Nguyễn Xuân Thiệt nhìn nhận, các đảng viên luôn chủ động đóng góp công sức, vật chất, tinh thần cho những hoạt động chung, góp phần chăm lo các hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích phong trào học tập và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong khu dân cư.

Ghi nhận tại các xã miền núi như Trà Tân, Avương, Tây Giang, Nam Giang..., vai trò của đội ngũ đảng viên đương chức càng có ý nghĩa trong điều kiện địa bàn miền núi rộng, dân cư phân bố không đồng đều, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn.

Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Nam Giang Zơ Râm Hịnh cho biết, toàn Đảng bộ xã có 137 đảng viên thực hiện theo Quy định số 221. Bên cạnh thực hiện trách nhiệm nêu gương, các đảng viên còn phát huy kiến thức, kinh nghiệm công tác, hỗ trợ địa phương trên nhiều lĩnh vực. Sự tham gia của đội ngũ này góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với đồng bào, vận động người dân cùng tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Với sự đóng góp tích cực của đảng viên đương chức cư trú tại địa phương, cùng với các nguồn hỗ trợ khác, hằng năm tổ dân phố Hòa Bình 3, phường An Khê, tổ chức tặng sách vở hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh NGỌC PHÚ

Với 3.019 đảng viên sinh hoạt nơi cư trú, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường An Khê nhìn nhận, lực lượng đảng viên này tham gia tích cực các phong trào, vận động nhân dân, đóng góp chăm lo hộ khó khăn, khuyến học, giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Đặc biệt, sự gần gũi, gắn bó của đảng viên giúp chi bộ có thêm kênh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh trong nhân dân để kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết.

Nói về lực lượng đảng viên đương chức cư trú tại địa phương, bà Vũ Thị Nhung, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Hòa Tiến đánh giá, với 1.227 đảng viên thực hiện Quy định 221 là nguồn lực quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.

Với kiến thức, kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực, các đồng chí có thể đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, hỗ trợ địa phương trong tuyên truyền, vận động nhân dân và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho rằng, đội ngũ đảng viên thực hiện theo Quy định 221 là lực lượng quan trọng góp phần tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân; đồng thời bổ sung nguồn lực cho hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở. Mỗi đảng viên không chỉ đại diện cho ý thức, trách nhiệm của bản thân mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh, uy tín của tổ chức Đảng nơi công tác.

Vì vậy, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên; phát huy vai trò của cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú trong phối hợp quản lý, theo dõi, nhận xét, đánh giá. Quan trọng hơn, việc đánh giá phải gắn với quá trình tham gia thực tế, ý thức nêu gương và những đóng góp cụ thể, qua đó khuyến khích đảng viên chủ động gắn bó, cống hiến cho cộng đồng.

Từ những việc làm gần gũi, thiết thực, mỗi đảng viên góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận và xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.