VKSND thành phố Hà Nội tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm với đoàn đại biểu VKSND tối cao Trung Quốc
Chiều 25/11, tại Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm với Đoàn đại biểu Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc do đồng chí Trương Hiểu Tân, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm sát VKSND tối cao Trung Quốc làm Trưởng đoàn. Đón tiếp và chủ trì buổi làm việc, về phía VKSND Tp Hà Nội có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND Tp Hà Nội.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/tin-tuc/vksnd-thanh-pho-ha-noi-toa-dam-trao-doi-kinh-nghiem-voi-doan-dai-bieu-vksnd-toi-cao-trung-quoc-28256.html