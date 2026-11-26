Qua theo dõi, nghiên cứu và tiếp thu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt tại các địa phương vùng cao, biên giới, bày tỏ sự đồng tình, tâm đắc với những định hướng về xây dựng và phát triển văn hóa.