Chung tay bảo vệ môi trường

Các lực lượng chức năng phường Hải Châu ra quân khơi thông cửa thu nước. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố, chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động. Năm 2026, chiến dịch có chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”, kết nối những lựa chọn trong mỗi bữa ăn với các hệ thống định hình khu dân cư và đô thị nơi con người sinh sống.

Chiến dịch kêu gọi hành động nhằm ngăn chặn lãng phí thực phẩm, tận dụng nguồn thực phẩm còn giá trị sử dụng, thu hồi các loại rác thải hữu cơ không thể tránh khỏi; đồng thời xây dựng những đô thị sạch hơn, vận hành theo mô hình kinh tế tuần hoàn và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chiến dịch, tổ chức các hoạt động cộng đồng thiết thực. Các phường, xã, đặc khu chú trọng tổng ra quân vệ sinh môi trường, phát động tổng vệ sinh trên địa bàn, cao điểm vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.

Cùng với vệ sinh đường phố, khu dân cư, các địa phương tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh, bảo đảm an toàn, đúng quy định; gắn bảo vệ môi trường với cải thiện chất lượng môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

Các lực lượng chức năng phường Hải Châu ra quân thu gom rác thải sinh hoạt, khơi thông cống rãnh tại lối thoát hiểm chung cư Thuận Phước. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Trên địa bàn phường Hải Châu có 95 tuyến đường với tổng chiều dài 58,23km và 3.083 cửa thu nước. UBND phường trực tiếp quản lý hạ tầng đối với 71 tuyến đường dài 34km; 598 kiệt và 103 hẻm với tổng chiều dài hơn 51km.

Đến nay, phường hoàn thành gói nạo vét bùn tại 8 tuyến đường theo phân cấp; triển khai nạo vét, khơi thông 1.508 cửa thu tại 57 tuyến đường.

Phó Chủ tịch UBND phường Hải Châu Phan Hữu Phụng cho biết, phường tiếp tục bổ sung nạo vét, xử lý thoát nước đối với 41 tuyến kiệt theo đề nghị của cử tri. Đồng thời tổ chức 4 đợt khơi thông, nạo vét bùn và xử lý khoảng 400 cửa thu; chỉ đạo lực lượng tháo dỡ vật cản, vật che đậy tại hơn 100 cửa thu trên các tuyến đường; đôn đốc các ban quản lý dự án thực hiện giải pháp bảo đảm thoát nước tại những tuyến đường đang thi công, cải tạo.

Ngày 19/9, phường Hải Châu ra quân khơi thông thoát nước và tổng dọn vệ sinh môi trường, hướng đến xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, phòng chống ngập úng.

Tại phường Điện Bàn Đông, ngày 20/9 các lực lượng chức năng địa phương ra quân bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên cột điện, tường rào và các khu vực công cộng.

Đoàn thanh niên phường Điện Bàn Đông gỡ bỏ quảng cáo rao vặt. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Cùng thời gian này, UBND phường Hòa Xuân phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội phường và lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, cùng cán bộ, nhân dân tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên tuyến đường Nguyễn Văn Vĩnh, Trương Vĩnh Ký (đoạn từ đường Võ Thành Vỹ đến khu vực Miếu Bông). Ở các khu dân cư khác, cán bộ và nhân dân tổng dọn vệ sinh tại khu vực dân cư, kiệt, hẻm và nơi công cộng nhằm duy trì cảnh quan sạch, đẹp; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm nay, nhiều địa phương không chỉ tập trung thu gom rác thải sinh hoạt, mà chủ động lựa chọn theo điều kiện thực tế của địa phương mình, như khơi thông cửa thu nước, xử lý vật cản, làm sạch kiệt hẻm, bóc xóa quảng cáo, rao vặt.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Võ Thành, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng chiến dịch đồng loạt vào cuối tuần thứ 3 của tháng 9/2026; đồng thời khuyến khích duy trì các mô hình, hoạt động có hiệu quả thành hoạt động thường xuyên, lâu dài tại địa phương.