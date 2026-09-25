Người Hà Nội dỡ nhà, bàn giao mặt bằng làm đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ

Video: Người Hà Nội phá dỡ nhà, bàn giao mặt bằng làm đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ

Sau gần 10 năm đình trệ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ đang có chuyển biến mới khi người dân tại khu vực ngõ 252 đường Mỹ Đình lần lượt tháo dỡ nhà cửa, di chuyển tài sản để bàn giao đất thực hiện dự án.

Dự án được khởi công năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỷ đồng, nằm trên địa bàn phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Toàn tuyến dài khoảng 2,87km, được thiết kế với mặt cắt ngang 50m, gồm tuyến đường chính và 3 tuyến nhánh tại nút giao với đường Phạm Hùng.

Hiện đoạn tuyến qua ngõ 252 đường Mỹ Đình, dài khoảng 1,12km, vẫn chưa thể hoàn thiện. Trong khi đó, hai đầu tuyến kết nối với đường Phạm Hùng và đường Lê Đức Thọ cơ bản đã được đầu tư.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày gần đây, nhiều hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng tại ngõ 252 đường Mỹ Đình đang khẩn trương thu dọn tài sản, tháo dỡ nhà cửa để trả lại mặt bằng cho dự án.

Từng là điểm nghẽn khiến toàn tuyến chưa thể hoàn thiện, đoạn qua ngõ 252 hiện đã có nhiều căn nhà được người dân di dời, bàn giao mặt bằng.

Một số công trình được tháo dỡ, máy móc được đưa vào để giải phóng mặt bằng.

Tại khu vực này, nhiều ngôi nhà đã được thu dọn, không còn người sinh sống và đang chờ phá dỡ.

Đất đá, vật liệu xây dựng ngổn ngang sau quá trình tháo dỡ.

Ông Vũ Văn Tú (63 tuổi) cho biết gia đình ông đã sinh sống tại đây hơn 50 năm. Căn nhà rộng khoảng 231m² sau giải phóng mặt bằng chỉ còn lại hơn 9m². Theo phương án, gia đình ông được bố trí 90m² đất ở tại Xuân Phương và phải nộp thêm 78 triệu đồng. Gia đình đã bàn giao đất từ ngày 20/9 và hiện chờ phá dỡ phần công trình còn lại. “Nhà ở đây mấy chục năm rồi. Gia đình tôi đã bàn giao đất, giờ chỉ còn chờ phá dỡ. Chúng tôi mong sớm được làm sổ đỏ tại Xuân Phương để xây nhà, ổn định chỗ ở cho 8 người và bắt đầu cuộc sống mới”, ông Tú nói.

Không chỉ gia đình ông Tú, nhiều hộ dân trong khu vực cũng đang hoàn tất việc di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng. Một số căn nhà đã được tháo dỡ, tạo khoảng trống để máy móc tiếp tục triển khai công việc.

Công tác phá dỡ được thực hiện khẩn trương tại những vị trí đã hoàn tất bàn giao. Những khung nhà còn lại cùng vật liệu xây dựng được thu dọn để phục vụ các bước tiếp theo của dự án.

Việc từng bước tháo gỡ mặt bằng tại đoạn qua ngõ 252 được kỳ vọng tạo điều kiện để dự án tiếp tục thi công, hoàn thiện tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, tăng khả năng kết nối với các tuyến Vành đai 3 và Vành đai 3,5.

Chính quyền địa phương đặt mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án trước ngày 30/9.