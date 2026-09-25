Khi cán bộ tự làm mới mình (kỳ II)

Kỳ II: “Làn gió mới” tiếp sức cơ sở

Kỳ I: Thực tiễn cơ sở, thước đo năng lực cán bộ

ĐBP - Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, nhiều xã, phường ở Điện Biên đứng trước yêu cầu vừa ổn định tổ chức vừa giải quyết khối lượng công việc ngày càng lớn. Có nơi đủ người nhưng thiếu cán bộ chuyên môn sâu; có nơi vừa thiếu nhân lực vừa thiếu kinh nghiệm ở những lĩnh vực mới. Từ thực tế đó, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để củng cố đội ngũ, trong đó, điều động, biệt phái, tăng cường cán bộ về cơ sở vừa bổ sung nhân lực vừa mang theo kiến thức, kinh nghiệm và cách làm mới, góp phần tạo thêm sức bật cho bộ máy chính quyền ở cơ sở.

Anh Trần Văn Hiệp (bên trái) hướng dẫn công chức xã thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực xây dựng.

Dấu ấn cán bộ biệt phái

Giai đoạn đầu chuyển sang mô hình mới, ở không ít xã, phường, cán bộ phải làm quen với khối lượng công việc lớn hơn, nhiều hơn và khác trước. Có lĩnh vực vốn đã quen thuộc nhưng có những phần việc đòi hỏi chuyên môn sâu mà đội ngũ cán bộ tại chỗ chưa có nhiều kinh nghiệm nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng, giao thông, đất đai, tài chính, tư pháp... Thay vì để cơ sở tự xoay sở với những khoảng trống về chuyên môn, tỉnh đã bố trí, sắp xếp 124 công chức, viên chức từ cơ quan, đơn vị cấp tỉnh biệt phái, tăng cường về xã, phường.

Mỗi người đến một địa bàn, đảm nhận một công việc khác nhau. Điểm chung là họ không đứng ngoài công việc của cơ sở, mà trực tiếp bắt tay vào những phần việc đang cần người.

Anh Phạm Mộng Điệp, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật và chuẩn bị dự án, Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên được biệt phái về công tác tại UBND xã Xa Dung.

Không mất nhiều thời gian làm quen, anh Điệp tham gia xử lý những công việc liên quan đến đầu tư xây dựng, quy hoạch, quản lý hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị đầu tư. Anh trực tiếp tham mưu, theo dõi 11 dự án, công trình từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành quyết toán. Từ những phần việc cụ thể ấy, phần lớn dự án được hoàn thành nghiệm thu, giải ngân, quyết toán đúng tiến độ. Qua kiểm tra, rà soát, công việc góp phần tiết kiệm khoảng 5% chi phí ngân sách Nhà nước so với dự toán ban đầu.

Ở Tủa Thàng, anh Nông Huy Thiêm, viên chức Trung tâm Dịch vụ việc làm (nay là Trung tâm việc làm - Người có công), Sở Nội vụ biệt phái về Phòng Văn hóa - Xã hội xã. Công việc của anh gắn với chương trình giảm nghèo, việc làm, đào tạo nghề và các hoạt động hướng đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Về xã, anh tham mưu xây dựng kế hoạch, cùng cán bộ địa phương tìm cách đưa kế hoạch ấy đến gần người dân. Từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến các hội nghị việc làm lưu động… được cụ thể hóa thành những hoạt động ngay tại địa bàn.

Ông Phạm Quang Long, Chủ tịch UBND xã Tủa Thàng cho biết: Có sự trợ giúp của cán bộ tăng cường về cơ sở, xã tổ chức thành công 9 hội nghị việc làm lưu động; phối hợp tổ chức 4 hội nghị giao dịch việc làm trong năm 2025, kết nối với 360 lao động trên địa bàn xã. Cùng với đó là hoạt động hỗ trợ địa phương trong công tác bầu cử, tổ chức cho lực lượng cốt cán, người có uy tín đi học tập kinh nghiệm...

Mỗi phần việc hoàn thành là một kinh nghiệm cho cán bộ cơ sở. Cách xây dựng kế hoạch, tổ chức một hội nghị, phối hợp với các đơn vị hay đưa thông tin đến người dân... đều có thể trở thành những bài học từ chính công việc hằng ngày. Vì thế việc biệt phái cán bộ ở Điện Biên không chỉ là câu chuyện đưa thêm người về xã. Đó còn là sự trao đổi hai chiều. Cán bộ mang chuyên môn, kinh nghiệm về cơ sở; cơ sở cho cán bộ cơ hội được va chạm với thực tế, hiểu công việc từ một góc nhìn gần dân hơn.

Hành trang là kiến thức, kinh nghiệm

Từ hiệu quả việc tăng cường, biệt phái cán bộ về cơ sở, qua rà soát, trong 34 xã, phường được biệt phái công chức, viên chức, đã có 30 xã, phường đề nghị tỉnh tiếp tục biệt phái và 1 xã đề xuất biệt phái mới. Điều này cho thấy, ở những nơi đã có cán bộ tăng cường, nhu cầu không dừng lại ở việc “có thêm người”, mà là mong muốn thêm người có chuyên môn để cùng làm việc và hướng dẫn đội ngũ tại chỗ.

Từ yêu cầu đó, đầu tháng 8/2026, tỉnh tiếp tục điều động, tăng cường 30 công chức, viên chức về hỗ trợ các xã trong thời hạn 36 tháng. Những cán bộ có kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo cấp phòng được ưu tiên lựa chọn, tập trung vào các lĩnh vực mà cơ sở đang cần như tài chính, xây dựng, công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Tại xã Chiềng Sinh, anh Trần Văn Thuân công tác tại Phòng Quản lý đất đai và Đo đạc bản đồ, Sở Nông nghiệp và Môi trường được điều động về làm tại phòng Kinh tế xã.

Ngay khi nhận nhiệm vụ, anh Thuân đã bắt tay vào cùng địa phương rà soát, xác định ranh giới và cắm mốc các thửa đất của hộ gia đình, cá nhân tại 19/19 bản trên địa bàn xã. Đây là bước quan trọng nhằm xác định chính xác hiện trạng, ranh giới sử dụng đất, hạn chế bỏ sót hộ, sót thửa, tạo dữ liệu đầu vào tin cậy phục vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Những ngày này, anh Thuân trực tiếp cùng cán bộ xã và Ban phát triển bản đi đến từng khu vực, từng thửa đất xác định ranh giới, hướng dẫn người dân cắm mốc. Anh Trần Văn Thuân chia sẻ: Việc rà soát kỹ từ cơ sở có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng toàn bộ quá trình đo đạc đất đai. Ranh giới, hiện trạng sử dụng đất được xác định càng đầy đủ, rõ ràng thì số liệu phục vụ đo đạc, lập bản đồ và hồ sơ địa chính càng có cơ sở bảo đảm tính chính xác, thống nhất; góp phần hạn chế sai sót, chồng lấn hoặc phải rà soát, đo đạc lại trong các bước tiếp theo.

Nhìn những chiếc mốc đỏ được cắm trên từng thửa đất, công việc tưởng như rất nhỏ ấy lại là phần việc quan trọng để xây dựng dữ liệu đất đai chính xác cho địa phương. Và với cán bộ xã, đây cũng là quá trình học hỏi ngay trong công việc, từ một người có chuyên môn sâu đang cùng mình trực tiếp làm.

Ở Nậm Nèn, cán bộ được tăng cường lại bắt đầu từ những con đường, công trình và những vấn đề về hạ tầng. Anh Trần Văn Hiệp được điều động từ Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp về xã, bố trí phụ trách lĩnh vực xây dựng, giao thông.

Đây là lĩnh vực mà theo ông Lò Văn Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Nèn, địa phương đang có nhu cầu rất lớn. “Khối lượng công việc liên quan đến hạ tầng, giao thông, giải phóng mặt bằng ngày càng nhiều. Trong khi đó, đây lại là những phần việc đòi hỏi cán bộ phải có kiến thức về kỹ thuật, quy trình và kinh nghiệm thực tế. Đặc biệt tới đây khi dự án Thủy điện Lê Bâu 3 được triển khai trên địa bàn, sẽ có thêm nhiều công việc liên quan đến hạ tầng và giải phóng mặt bằng. Với địa phương, việc có một cán bộ am hiểu lĩnh vực xây dựng ngay tại cơ sở sẽ giúp công việc chuẩn bị chủ động hơn” - ông Lò Văn Quỳnh khẳng định.

Tăng cường, biệt phái cán bộ về cơ sở không đơn thuần là thêm một người vào vị trí còn thiếu. Điều quan trọng là đưa đúng người, có đúng chuyên môn đến đúng nơi đang cần. “Làn gió mới” từ cán bộ biệt phái, tăng cường cơ sở không nằm ở số lượng người được bổ sung mà là sự chuyển động về cách làm, về kinh nghiệm và năng lực thực hiện công việc. Từ đó, tạo dựng đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng vững vàng, đủ sức đảm đương những công việc lớn hơn từ chính nơi mình làm việc.

Bài, ảnh: Sầm Phúc - Thu Hằng