'Soi' hồ sơ năng lực các đối tác làm metro triệu tỷ của VinSpeed

Trong số các đối tác, Siemens Mobility (Đức) đảm nhận cung cấp đoàn tàu, hệ thống tín hiệu, thông tin và điện khí hóa. Theo thỏa thuận ký tháng 9/2026, Siemens Mobility cung cấp 10 đoàn Velaro Novo cho hai tuyến, với tốc độ thiết kế 350 km/h, đồng thời triển khai công nghệ ETCS Level 2 kết hợp vận hành tàu tự động ATO.

DB Engineering & Consulting (DB E&C), thuộc Deutsche Bahn, làm tư vấn kỹ thuật tổng thể, từ kiểm tra, tích hợp hệ thống đến thử nghiệm, nghiệm thu. Trong khi đó, Herrenknecht cung cấp thiết bị đào hầm TBM đường kính khoảng 13,6 m cho tuyến Bến Thành - Cần Giờ.

Với 5 tuyến metro Hà Nội dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng, liên danh Vinhomes - VinSpeed cho biết đang làm việc với các đối tác từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.