Bảo vệ tường Hoàng thành Huế mùa mưa bão

Trong đợt mưa lũ năm 2025, hệ thống tường Hoàng thành Huế bị sụp đổ một đoạn. Ngay sau đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng và khẩn cấp khắc phục đoạn tường thành bị sụp đổ. Qua khảo sát, đơn vị xác định có 12 đoạn tường thành có nguy cơ xung yếu, xuống cấp nghiêm trọng. Trung tâm đã lập danh sách những vị trí cần xử lý, đồng thời triển khai lắp đặt hệ thống khung sắt để gia cường, chống đỡ các đoạn tường thành này.

Các đoạn tường thành xung yếu có nguy cơ sụp đổ được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế gia cố. Ảnh: Văn Dũng

Để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão, thời gian qua, Trung tâm thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống tường thành. Khi phát hiện các vị trí mới có nguy cơ xuống cấp, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan chức năng triển khai biện pháp gia cố, gia cường phù hợp.

Trung tâm đã nghiên cứu, khảo sát và lập dự án tu bổ tổng thể tường Hoàng thành cùng hệ thống kè đá Ngoại Kim Thủy; báo cáo Hội đồng Khoa học và đang xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dự kiến đầu năm 2027, dự án đủ điều kiện để triển khai khởi công, thi công theo quy định.