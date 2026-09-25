Thông tin liên quan Dự án Thành phố Amata Long Thành thu hút bạn đọc

Đáng chú ý, thông tin Chuẩn bị thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Thành phố Amata Long Thành thu hút nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Ngoài ra, các thông tin trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục và pháp luật - đời sống cũng nhận được nhiều lượt tương tác từ bạn đọc như: Bang Tây Úc mong muốn hợp tác phát triển ngành nông nghiệp, năng lượng và giáo dục - đào tạo tại Đồng Nai; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Thành ủy Đồng Nai; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng kiểm tra hoạt động công vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố; Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ 4 gói thầu quan trọng Dự án Sân bay Long Thành; Ưu tiên hoàn thành khu cánh Tây và khu trung tâm nhà ga Sân bay Long Thành; Thêm dư địa phát triển cho khu vực phía Bắc thành phố Đồng Nai; Lan tỏa tinh thần 500 ngày đêm vì dân phục vụ; Đồng Nai sẽ tổ chức "Lễ cưới tập thể" cho đoàn viên, người lao động khó khăn trong tháng 12-2026; Mưa lớn gây ngập một số tuyến đường, phương tiện đi lại khó khăn; Dự báo tiếp tục có mưa lớn nhiều nơi tại Đồng Nai; Mưa lớn tại Đồng Nai có khả năng duy trì đến hết ngày 24-9; Truy tố bị can giết 3 người ở xã Bình Minh; Khởi tố vụ vi phạm giao thông xảy ra trên đường Đặng Văn Trơn khiến một người tử vong; Đồng Nai bổ sung người có từ 2 con vào diện mua nhà ở xã hội…