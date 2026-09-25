Thêm dư địa để TP. Hồ Chí Minh giải quyết những vấn đề đô thị

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trần Lưu Quang trao đổi về các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, nhiều cử tri kỳ vọng việc triển khai Luật Phát triển đô thị sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong những vấn đề thiết thực của đời sống, từ hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, nhà ở, môi trường, không gian công cộng đến chống ngập và phát triển các khu đô thị mới.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trần Lưu Quang và các ĐBQH tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hoa Lê

Từ yêu cầu sớm đưa Luật vào thực tiễn, cử tri Thái Hoàng Minh Lê (phường Bình Tiên) đề nghị thành phố khẩn trương cụ thể hóa, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng cấp, từng ngành, tăng cường công khai, minh bạch để người dân, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở thuận lợi trong thực hiện, giám sát.

Quan tâm đến cách các chính sách được cụ thể hóa trong những vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống, cử tri Phan Thị Mỹ Phụng (phường Bình Tiên) kiến nghị thành phố nâng cao chất lượng các khu tái định cư; không chỉ bảo đảm chỗ ở mà phải đồng bộ hạ tầng giao thông, trường học, y tế, sinh kế và các dịch vụ thiết yếu. Đối với người dân phải di dời thực hiện các dự án lớn, cần chính sách hỗ trợ chuyển đổi sinh kế phù hợp, hạn chế khó khăn sau khi bàn giao mặt bằng.

Cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Trong khi đó, cử tri Phan Thị Ngọc Hương (phường Diên Hồng) phản ánh tình trạng ùn tắc giao thông có dấu hiệu tái phát, lan rộng từ các cửa ngõ vào những tuyến đường huyết mạch nội thành. Cử tri đồng thời quan tâm đến lộ trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhất là tác động đối với lao động tự do và người có thu nhập thấp.

Cử tri phát biểu tại các điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Hoa Lê

Từ những vấn đề lớn của đô thị đến những nhu cầu rất cụ thể trong đời sống, cử tri cũng phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Cử tri kiến nghị rà soát, chấn chỉnh khâu in ấn, cung ứng, phân phối, bảo đảm học sinh có đủ sách ngay từ đầu năm học; đồng thời, nghiên cứu xây dựng tủ sách dùng chung tại các trường để học sinh có thể mượn, qua đó giảm chi phí cho phụ huynh.

Chủ động hơn trong xử lý những vấn đề đặt ra

Phát biểu, trao đổi về các vấn đề cử tri đặt ra liên quan đến đất đai, nhà ở, bồi thường, tái định cư, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trần Lưu Quang cho biết, nhà ở xã hội không còn được hiểu là những căn nhà có chất lượng thấp, mà phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng, đồng thời có mức giá phù hợp để người dân có thể tiếp cận.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trần Lưu Quang trao đổi về các vấn đề cử tri đặt ra tại hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Đối với người dân thuộc diện tái định cư, thành phố đang triển khai nhiều dự án và sẽ cố gắng hỗ trợ để người dân được tái định cư gần nơi ở cũ. Tuy nhiên, việc bố trí tái định cư phải đặt trong bài toán quy hoạch chung, theo hướng không tiếp tục nén dân số tại khu vực trung tâm, đặc biệt là khu vực lõi đô thị. Các khu tái định cư, nhà ở mới cũng phải được đầu tư đồng bộ hạ tầng xã hội.

Từ những yêu cầu đặt ra trong lĩnh vực nhà ở, tái định cư, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố nhấn mạnh vai trò của Luật Phát triển đô thị trong việc tạo hành lang pháp lý và cơ chế mới cho thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ chế đặc biệt, cho phép thành phố chủ động hơn trong cụ thể hóa và tổ chức thực hiện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

“Chưa bao giờ thành phố có được cơ chế mạnh mẽ, rất đặc thù như hiện nay”, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trần Lưu Quang nhấn mạnh. Luật cho phép thành phố ban hành các quy định cụ thể để hướng dẫn thực hành, đồng thời có cơ chế thí điểm trong 5 năm đối với những vấn đề chưa có quy định. Đây là cơ sở để thành phố xử lý những việc tồn đọng, chủ động giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và tạo thêm cơ chế cho phát triển. Yêu cầu xuyên suốt trong quá trình này là “rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”.

Tại Kỳ họp thứ Năm vừa qua, HĐND thành phố đã thông qua 24 nghị quyết triển khai cụ thể Luật Phát triển đô thị. Thành phố phấn đấu đến cuối năm hoàn thành 105 văn bản cụ thể hóa các nội dung của Luật.

Liên quan đến vấn đề giao thông, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đồng tình với trăn trở của cử tri về tình trạng ùn tắc, đồng thời cho biết đây là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho Thành phố Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy, ùn tắc giao thông tác động trực tiếp đến đời sống người dân và không thể giải quyết bằng một giải pháp đơn lẻ. Thành phố đang tập trung tăng sức hấp dẫn của giao thông công cộng, qua đó từng bước giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, đồng thời nghiên cứu các công cụ kinh tế, tài chính phù hợp để định hướng người dân chuyển sang sử dụng phương tiện xanh. Về lộ trình chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, Bí thư Thành ủy khẳng định thành phố không cấm xe xăng mà sẽ thực hiện theo hướng từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoa Lê

Riêng về vấn đề sách giáo khoa, đặc biệt là từ kiến nghị của cử tri về tủ sách dùng chung, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trần Lưu Quang cho biết thành phố đã có chủ trương hướng tới việc cho học sinh mượn sách. Nếu không có gì thay đổi, năm sau thành phố sẽ in sách để lưu tại thư viện các trường, học sinh mượn sử dụng trong năm học rồi trả lại để tiếp tục phục vụ các khóa sau.