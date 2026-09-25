Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền
UBND thành phố vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Hòa Khánh).
Theo đó, dự án cải tạo, nâng cấp các khối nhà hiện trạng còn lại và các hạng mục phụ trợ, trang thiết bị kèm theo. Đồng thời, tháo dỡ khối bộ môn 3 tầng số 5, đầu tư xây dựng mới thay thế bằng khối nhà có quy mô 5 tầng; cải tạo, nâng cấp khối hiệu bộ 3 tầng số 6 tiếp tục sử dụng kết hợp xây dựng thêm khối mới bên cạnh. Dự án có tổng kinh phí gần 74 tỷ đồng, thực hiện năm 2026 - 2028.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nang-cap-mo-rong-co-so-vat-chat-truong-thpt-nguyen-thuong-hien-3353112.html