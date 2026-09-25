Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

“Chưa bao giờ thành phố có được cơ chế mạnh mẽ, rất đặc thù như hiện nay” - cơ chế mới đang mở thêm dư địa để Thành phố Hồ Chí Minh xử lý những việc tồn đọng, chủ động giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và tạo cơ chế mới cho phát triển. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trần Lưu Quang nhấn mạnh tại buổi TXCT trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI của Đoàn ĐBQH thành phố, Đơn vị bầu cử số 6, chiều 24/9.