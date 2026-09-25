Đồng thuận để tuyến đê Hữu Cầu sớm thành hình

Sau 2 trận lụt lịch sử năm 2024 và 2025, người dân phường Gia Sàng càng mong tuyến đê Hữu Cầu sớm được triển khai.

Tại tổ 4, Trại Bầu, phường Gia Sàng, ông Nguyễn Văn Thuận vẫn nhớ rõ những lần nước dâng cao, tràn vào nhà và khu vực vườn. Ngập lụt gây thiệt hại tài sản, đồng thời trở thành nỗi lo thường trực mỗi khi mưa lớn. Vì thế, việc Nhà nước đầu tư tuyến đê Hữu Cầu là chủ trương được người dân mong đợi.

Ông Thuận chia sẻ: Điều chúng tôi mong muốn hiện nay là dự án được triển khai nhanh, nhất là các phần việc liên quan đến giải phóng mặt bằng. Khi công trình hoàn thành, tài sản của người dân sẽ được bảo vệ tốt hơn, cuộc sống cũng bớt đi nỗi lo đã kéo dài qua nhiều năm.

Riêng tại phường Gia Sàng, tuyến đê dài 2,9km, tổng diện tích đất thu hồi 13,34ha, liên quan đến 349 hộ và 3 tổ chức. Trong đó, 9,32ha là diện tích phải thực hiện thống kê, thu hồi; 4,02ha là đất giao thông, thủy lợi, không phải thực hiện bồi thường. Có 202 hộ thuộc diện phải bố trí tái định cư.

Với các dự án có quy mô lớn, giải phóng mặt bằng thường là khâu phức tạp do liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản, nơi ở và sinh kế của người dân. Bên cạnh việc thực hiện đúng chính sách bồi thường, hỗ trợ, việc chuẩn bị quỹ đất và phương án tái định cư phù hợp có vai trò quan trọng, giúp người dân yên tâm khi bàn giao mặt bằng.

Phường Gia Sàng đã bố trí khu vực tại tổ 4, Trại Bầu để xây dựng khu tái định cư với diện tích 9,78ha. Việc chủ động chuẩn bị quỹ đất, công khai quy hoạch và phương án bố trí nơi ở mới giúp người dân có thêm thông tin, cơ sở để thực hiện các phần việc liên quan đến dự án.

Ông Đỗ Hiếu Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Gia Sàng, cho biết: Địa phương đang tập trung thực hiện các phần việc liên quan đến khu tái định cư, bảo đảm tiến độ và điều kiện phục vụ các hộ thuộc diện phải di chuyển. Đây là nhiệm vụ gắn trực tiếp với công tác giải phóng mặt bằng và ổn định cuộc sống lâu dài của người dân.

Khu vực tổ 4, xóm Trại Bầu, được phường Gia Sàng bố trí xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân phải di dời để thực hiện tuyến đê Hữu Cầu.

Sự chủ động từ cơ sở đang góp phần đẩy nhanh công tác thống kê, giải phóng mặt bằng tại Gia Sàng. Theo đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, đến ngày 18-9, địa phương đã thống kê, kiểm đếm 330/349 hộ trên diện tích 8,7ha và 3 tổ chức trên diện tích 0,2ha.

Tổng diện tích đã thực hiện đạt 8,9/9,32ha, tương đương 95,5%. Còn 19 thửa đất chưa thể kiểm đếm do chưa xác định được người sử dụng. Địa phương đang tiếp tục xác minh người sử dụng, nguồn gốc đất và hoàn thiện hồ sơ, làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đúng quy định.

Trong phạm vi toàn dự án, tuyến đê Hữu Cầu dài 16,4km, đi qua 4 phường, tổng diện tích thu hồi khoảng 110,75ha, liên quan 1.815 hộ gia đình và 19 tổ chức. Dự án dự kiến phải bố trí tái định cư cho 785 hộ, với kinh phí bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng khoảng 2.893,3 tỷ đồng.

Với khối lượng công việc lớn, tiến độ giải phóng mặt bằng tại từng địa phương có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc triển khai đồng bộ toàn dự án. Công trình được tỉnh xác định giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chống ngập khu vực trung tâm, đồng thời kết hợp với giao thông và khai thác không gian phát triển hai bên tuyến.

Kết quả kiểm đếm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đạt cao tại phường Gia Sàng đang tạo điều kiện để địa phương chuyển sang các bước tiếp theo. Đối với 19 thửa đất chưa kiểm đếm, phường tiếp tục xác minh người sử dụng, nguồn gốc đất và hoàn thiện hồ sơ, đồng thời thực hiện các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Việc công khai thông tin về mục tiêu dự án, chính sách bồi thường và phương án bố trí nơi ở mới cũng góp phần giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, tạo thuận lợi cho quá trình bàn giao mặt bằng.

Mỗi diện tích đất thu hồi đều gắn với nơi ở và sinh kế của một gia đình, vì vậy giải phóng mặt bằng cần được thực hiện song hành với việc bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Từ những căn nhà từng chịu cảnh nước dâng, mong muốn về một công trình chống ngập đang được cụ thể hóa bằng sự chung sức trong từng phần việc. Chính quyền chuẩn bị quỹ đất tái định cư, cơ quan chuyên môn đẩy nhanh kiểm đếm, người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Sự phối hợp này sẽ góp phần thúc đẩy tuyến đê Hữu Cầu sớm được triển khai, tăng khả năng bảo vệ an toàn cho người dân khu vực ven sông Cầu.