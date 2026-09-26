Chú trọng nhiệm vụ đạt thấp, mới phát sinh

Hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng. Xác định rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, Đảng bộ xã Nam Trạch đã tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp nhằm làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Năm 2026, Chi bộ thôn Nam Dinh (xã Nam Trạch) được giao chỉ tiêu kết nạp 3 đảng viên. Đến nay, chi bộ đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra, với 4 đảng viên được kết nạp, nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên 145 đồng chí. Trong quý IV/2026, chi bộ sẽ cử 3-4 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn kết nạp Đảng cho năm 2027.

Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã Nam Trạch ký kết quy chế phối hợp công tác, nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: P.V

Bí thư Chi bộ thôn Nam Dinh Nguyễn Quang Thọ chia sẻ: “Đa số người dân trên địa bàn thôn làm công việc tự do, kinh doanh, buôn bán, sản xuất nông nghiệp…, chưa thật sự mặn mà với việc đứng vào hàng ngũ của Đảng. Thời gian qua, chi bộ đã tích cực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực tiễn đời sống Nhân dân; biểu dương các điển hình đảng viên tiêu biểu, đảng viên được nhận huy hiệu Đảng… Thông qua đó để người dân thấy được vai trò của tổ chức đảng và niềm vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cùng với đó, để tạo nguồn phát triển đảng viên, chi bộ thường xuyên rà soát, lựa chọn những quần chúng xuất sắc để theo dõi, bồi dưỡng…”.

Nam Trạch là xã có đặc thù địa bàn thuần nông, đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn, tỉ lệ thanh niên đi lao động ở nước ngoài khá cao, có 1 bản là người đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn. Dẫu vậy, với quyết tâm cao, Đảng bộ xã Nam Trạch đã quyết liệt vượt khó, tập trung thực hiện các giải pháp phát triển đảng viên bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo. Nhờ đó, trong 3 quý đầu năm 2026, Đảng bộ xã đã kết nạp được 45 đảng viên, đạt 100% kế hoạch năm của xã và 102,3% chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cuối năm

Đảng bộ xã Nam Trạch hiện có 38 tổ chức đảng trực thuộc với 1.897 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy đảng, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã, nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai thực hiện. Qua đó, từng bước tháo gỡ khó khăn, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Từ tháng 1-9/2026, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ... cơ bản phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 312,04 tỉ đồng, trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 128,62 tỉ đồng, đạt 240% dự toán tỉnh giao và 166,8% dự toán HĐND xã giao. Công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm triển khai hiệu quả.

Tổ chức bộ máy địa phương tiếp tục được củng cố, kiện toàn gắn với yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương của Trung ương và tỉnh. Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định. Công tác quản lý đảng viên gắn với chuyển đổi số được đẩy mạnh; việc cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử đạt tỉ lệ trên 85%.

Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, đúng quy định, tập trung vào tổ chức đảng mới thành lập, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã quản lý và các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nam Trạch Trần Văn Thăng, trong những tháng còn lại của năm 2026, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội phải tập trung rà soát các nhiệm vụ chưa được thực hiện, thực hiện đạt thấp, các nhiệm vụ mới phát sinh. Từ đó, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và giải pháp thực hiện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Đảng ủy xã sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm, như: Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức bộ máy sau sắp xếp; đẩy nhanh chỉnh lý, số hóa hồ sơ đảng viên, chuẩn hóa dữ liệu; tập trung công tác phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát, nội chính, tiếp công dân và giải quyết đơn thư. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội cần tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả, nhất là thu ngân sách, đầu tư công, sản xuất, giải phóng mặt bằng, đất đai, giảm nghèo, việc làm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đề án 06 và các nhiệm vụ chuyển đổi số. Xã tập trung khắc phục các "điểm nghẽn" về hạ tầng, phần mềm, dữ liệu; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, duy trì tỉ lệ hồ sơ trực tuyến, số hóa và giải quyết đúng hạn ở mức cao…