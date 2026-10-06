Công trình tuyến cống đường 422 xã Ô Diên: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân

Người dân mong công trình sớm hoàn thành

Trước đó, như Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã thông tin phản ánh, công trình tuyến đường 422 đoạn từ ngã ba khu vực Ngân hàng Agribank Tân Hội đến Trường Mầm non Tân Hội đã triển khai thi công từ tháng 4-2026 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân ít nhiều bị ảnh hưởng .

Theo phản ánh của một số người dân, đoạn tuyến chỉ dài khoảng 500m nhưng có mật độ người và phương tiện qua lại khá lớn. Đây là tuyến đường được người dân sử dụng thường xuyên để đi làm, đi học và thực hiện các hoạt động sinh hoạt, kinh doanh hằng ngày. Đặc biệt, tuyến đường nằm gần khu vực Trường Mầm non Tân Hội và Trường Tiểu học Tân Hội nên vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều, lượng phụ huynh đưa đón học sinh khá đông. Mặt khác, trung tâm thương mại Vincom Plaza ngay cạnh đó cũng vừa đi vào hoạt động nên lại càng gia tăng áp lực giao thông.

Các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm hoàn thành. Ảnh: HL

“Tuyến đường này hằng ngày có rất đông phụ huynh đưa đón con, nhất là vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều. Trong thời gian thi công, việc đi lại có lúc chưa được thuận tiện, nhất là khi đông phương tiện. Chúng tôi mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành để phụ huynh, học sinh đi lại thuận lợi hơn”, một phụ huynh có con đang học tại Trường Tiểu học Tân Hội chia sẻ.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, dọc tuyến đường cũng còn có nhiều cửa hàng kinh doanh hoạt động. Theo một số hộ dân, công trường kéo dài khiến việc tiếp cận cửa hàng có thời điểm gặp khó khăn, qua đó cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

"Trong thời gian thi công, việc kinh doanh của chúng tôi cũng gặp phải một số bất tiện khi lối đi đường chính đã bị rào tôn để thi công. Các hộ mong muốn chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, đôn đốc đơn vị thi công cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoặc thi công cuốn chiếu, mở lối đi tạm để chúng tôi có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh, buôn bán", một chủ hộ kinh doanh tại khu vực chia sẻ.

Ghi nhận thực tế ngày 6-10 của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cho thấy, tại khu vực phản ánh, hiện một số hạng mục đang tiếp tục được thực hiện, khu vực thi công đã được quây chắn để phục vụ công trình. Mặt khác, do tuyến đường nằm gần các trường học và khu dân cư, trung tâm thương mại nên lượng người, phương tiện qua lại khá đông, nhất là lúc cao điểm.

Ứu tiên thi công các vị trí ảnh hưởng trực tiếp đến người dân

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ngày 6-10, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Ô Diên Đỗ Anh Dũng cho biết, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm hoàn thành, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công phấn đấu sớm hoàn thành tuyến cống và bàn giao mặt bằng cho Tập đoàn Vingroup tiếp tục thi công hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch. Ảnh: HL

Theo ông Đỗ Anh Dũng, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Ô Diên được giao làm đại diện chủ đầu tư dự án Hoàn trả hệ thống kênh tiêu thoát nước T1-2 phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu chức năng đô thị tại xã Tân Hội, xã Liên Trung, xã Tân Lập, xã Liên Hà, huyện Đan Phượng (cũ) - Green City.

Trên đoạn tuyến qua đường tỉnh 422, dự án thực hiện hoàn trả hệ thống cống hộp bê tông cốt thép có tiết diện 2×(2m×2m), 2×(3m×2m), với chiều dài 637,8m; thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày (từ ngày 9-3-2026 đến ngày 9-3-2027). Công trình được khởi công từ ngày 15-4-2026, đến thời điểm hiện tại tổng khối lượng thi công đạt 783,93m/1.091,33m dài (tương ứng 72%); riêng đoạn tuyến số 2 đạt 389,4m/637,8m (tương ứng 61%).

Trên phạm vi tuyến thi công có 2 trường học là Trường Mầm non Tân Hội và Trường Tiểu học Tân Hội, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Ô Diên đã chỉ đạo, tổ chức thi công và hoàn trả mặt bằng tại khu vực các trường học để bảo đảm điều kiện phục vụ năm học mới và việc đi lại của học sinh, phụ huynh; đến nay đã cơ bản bảo đảm giao thông tại khu vực này.

Về giao thông dọc tuyến, Tập đoàn Vingroup đã thi công hoàn thành khoảng 1/2 mặt cắt tuyến đường, với bề rộng hè đường 6,0m, bề rộng lòng đường 7,5m, phục vụ giao thông tương đối thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông (mặt cắt tuyến đường tỉnh 422 hiện trạng trước khi triển khai dự án chỉ khoảng 5,5m đến 6,0m).

Để sớm hoàn thành tuyến cống và bàn giao mặt bằng cho Tập đoàn Vingroup tiếp tục thi công hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Ô Diên đã thường xuyên yêu cầu, đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị và đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, trong tháng 7 và tháng 8-2026, thời tiết diễn biến không thuận lợi, mưa nhiều, kéo dài, trong khi quá trình thi công phải thực hiện đào hố móng sâu, dài nên thường xuyên bị ngập nước, ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tổ chức thi công và tiến độ thực hiện.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu triển khai thi công, quá trình đào móng phát sinh vướng mắc với đường cáp ngầm trung thế 22kV hiện trạng. Nhà thầu phải tạm dừng thi công tại khu vực bị ảnh hưởng để phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện di chuyển, xử lý công trình hạ tầng kỹ thuật, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung của tuyến.

Hiện nay, điều kiện thời tiết đã thuận lợi hơn, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Ô Diên đã yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công và tổ chức thi công cuốn chiếu, ưu tiên các vị trí có ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông và sinh hoạt của nhân dân; phấn đấu hoàn thành Đoạn tuyến số 2 trên đường tỉnh 422 trong tháng 10-2026. Trên cơ sở khối lượng hoàn thành, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Ô Diên sẽ tổ chức bàn giao từng phần mặt bằng cho Tập đoàn Vingroup để tiếp tục thi công hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch.

Việc tổ chức bàn giao được thực hiện theo phương châm hoàn thành đến đâu bàn giao đến đó, nhằm tạo điều kiện để Tập đoàn Vingroup triển khai thi công hoàn thiện tuyến đường theo quy hoạch, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.