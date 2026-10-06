Khu công nghiệp Đức Hòa 1, Tây Ninh: Nước ngập cả tuần, nhiều hoạt động bị ảnh hưởng

Theo Ban Quản lý KCN Đức Hòa 1, đây là tình trạng chưa từng xảy ra tại khu vực này. Trước đây, sau các đợt mưa, nước thường rút nhanh, có thời điểm chỉ khoảng 20 phút là đường sá khô ráo trở lại. Tuy nhiên, lần này nước đã ngập gần 1 tuần, có khu vực ngập sâu 50-80cm.

“Ngập kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông trong KCN, nơi có hơn 13.000 công nhân làm việc. Vừa qua, nhiều phương tiện qua khu vực ngập nặng bị chết máy, công nhân té ngã. Việc vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa ra vào KCN cũng gặp trở ngại. Một số hạng mục hạ tầng, cây xanh cũng bị hư hỏng do ngập nước kéo dài”, đại diện Ban Quản lý KCN cho biết.

Nếu tiếp tục mưa lớn, nước có nguy cơ tràn vào nhà xưởng, ảnh hưởng đến việc sản xuất của hơn 100 doanh nghiệp trong KCN

KCN Đức Hòa 1 có diện tích khoảng 257ha, hoạt động hơn 20 năm, hiện thu hút hơn 100 doanh nghiệp thứ cấp, giải quyết việc làm cho khoảng 13.000-14.000 công nhân, người lao động.

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP sáng 6-10 cho thấy, đoạn kênh Ranh từ cầu Kênh Ranh (Tỉnh lộ 825) đến KCN Nam Thuận dài khoảng 4km, có 4 cống dẫn nước từ phía Tây Ninh qua TPHCM. Tuy nhiên, cả 4 cống hiện đều đang đóng.

Tại thời điểm ghi nhận, mực nước phía Tây Ninh cao hơn khu vực phía ngoài khoảng 60-100cm. Dọc một số đoạn kênh, cỏ mọc um tùm, phủ kín nhiều khu vực mặt nước và lòng kênh. Rác, thực vật và các vật cản xuất hiện trên dòng kênh, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của dòng chảy.

Một cống thoát nước đang đóng, mực nước cao hơn so với bên ngoài

Theo Ban Quản lý KCN Đức Hòa 1, khả năng thoát nước bị hạn chế là nguyên nhân khiến KCN bị ngập. Nếu tình trạng này không sớm được xử lý, việc ngập kéo dài có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, nhất là khi xuất hiện những đợt mưa lớn, gây nguy cơ nước tràn vào các khu nhà xưởng.

Một đoạn kênh cỏ mọc um tùm, cản trở dòng chảy thoát nước

Trước thực trạng trên, đơn vị quản lý KCN Đức Hòa 1 đã có văn bản gửi UBND tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan, đề nghị sớm có giải pháp khơi thông dòng chảy trên kênh Ranh, đồng thời xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống cống thoát nước, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước cho KCN.

Theo UBND xã Mỹ Hạnh, địa phương đã nắm bắt tình hình, tìm giải pháp phù hợp để khơi thông dòng chảy, giải quyết tình trạng ngập úng, bảo đảm hoạt động của doanh nghiệp và việc đi lại của người dân.