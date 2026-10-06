Đảng ủy UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh quán triệt nội dung tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh; lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Theo đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ, nền nếp. Các cấp ủy đã chủ động quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội. Công tác tổ chức đảng, đảng viên được tập trung chỉ đạo, nổi bật là công tác phát triển đảng viên mới vượt 12% chỉ tiêu so với kế hoạch.

Các đại biểu nghiên cứu báo cáo đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2026

Cùng đó, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, các động lực tăng trưởng tiếp tục được phát huy; thu ngân sách đạt 21.915 tỷ đồng, bằng 162,6% dự toán. Bên cạnh đó, sản xuất nông, lâm nghiệp thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Hiện nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2%, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống Nhân dân; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cải cách hành chính, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đối ngoại được đẩy mạnh.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh điều hành thảo luận tại hội nghị

Lãnh đạo Đảng ủy Hải quan khu vực VI phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận những kết quả đạt được, trong đó tập trung vào các nội dung: công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh...

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, khẩn trương rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, xác định rõ khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp khắc phục kịp thời, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Đối với lĩnh vực kinh tế, đồng chí yêu cầu các chi bộ, đảng bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ, trong đó tập trung quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực và xử lý các dự án chậm, muộn tiến độ cũng như giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đồng chí đề nghị các cấp ủy quan tâm chỉ đạo bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các cấp học, chú trọng tiến độ xây dựng và đưa các trường học vào khai thác, sử dụng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các hành vi vi phạm pháp luật.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; duy trì nền nếp tự kiểm tra, giám sát nội bộ, phát huy vai trò nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu. Đồng thời, quan tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kịp thời chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ. Cùng đó, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động cần được bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.