Nâng cao chất lượng công tác đối ngoại CAND trong tình hình mới

Tại Khánh Hòa ngày 6/10, Cục Đối ngoại - Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại CAND năm 2026, với sự tham dự của hơn 320 đại biểu đại diện Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước.

Đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại – Bộ Công an nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước đang đặt ra những yêu cầu rất cao về công tác đối ngoại. Đại hội XIV của Đảng xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế, cùng với quốc phòng, an ninh, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Cục Đối ngoại - Bộ Công an và các báo cáo viên Bộ Ngoại giao, Cục Đối ngoại.

Đối ngoại CAND là một bộ phận quan trọng trong tổng thể chiến lược đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, các nguy cơ an ninh và tội phạm ngày càng mang tính xuyên quốc gia, phức tạp, công tác đối ngoại CAND phải có sự chuyển mình mạnh mẽ; chủ động nắm bắt thời cơ, nhận diện thách thức, kịp thời tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong mở rộng, làm sâu sắc quan hệ hợp tác với các đối tác, qua đó góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển và bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Yêu cầu đó cũng đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại ở mỗi cấp phải có bản lĩnh chính trị, tư duy hội nhập, kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Hội nghị không chỉ thực hiện nhiệm vụ tập huấn định kỳ, mà còn quán triệt, triển khai những quan điểm, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, tạo nền tảng để công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong lực lượng CAND triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại – Bộ Công an phát biểu khai mạc hội nghị.

Với thời gian 1,5 ngày, các đại biểu tham dự tập huấn được nghe 4 chuyên đề do báo cáo viên Bộ Ngoại giao và Cục Đối ngoại - Bộ Công an trình bày, cập nhật những chủ trương, đường lối, định hướng mới về đối ngoại; trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý các vấn đề đối ngoại. Ngoài ra, hội nghị còn dành thời gian các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm và những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác tại các đơn vị, địa phương. Mục tiêu đặt ra là những kiến thức, kỹ năng thu nhận tại hội nghị phải được vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, qua đó nâng cao chất lượng tham mưu và triển khai công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế tại từng đơn vị, địa phương.

Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại – Bộ Công an tặng quà lưu niệm với Công an tỉnh Khánh Hòa.

Triển khai đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau tập huấn

Hiệu quả của hội nghị không chỉ đánh giá bằng những kiến thức, kỹ năng tiếp thu mà quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa những nội dung đó thành hành động và những chuyển biến cụ thể trong chất lượng công tác đối ngoại ở từng đơn vị, địa phương. Theo đó, Cục Đối ngoại đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Cục Đối ngoại, tập trung triển khai đồng bộ 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đại biểu tham dự tập huấn tập trung lắng nghe các thông tin, chuyên đề tại hội nghị.

Trước hết, cần nâng tầm công tác tham mưu đối ngoại, chủ động nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, chính sách của các nước và các đối tác; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, nhận diện sớm những vấn đề có thể tác động đến an ninh và lợi ích của Việt Nam. Trên cơ sở đó, kịp thời tham mưu định hướng hợp tác với các nước, nhất là những đối tác chủ chốt, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Huy.

Cùng với đó, các đơn vị, địa phương cần chủ động nghiên cứu, đề xuất những sáng kiến hợp tác thiết thực; từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm và khả năng đóng góp, dẫn dắt của lực lượng CAND tại các cơ chế, tổ chức, diễn đàn đa phương, khu vực và toàn cầu. Trong đó, chú trọng phát huy hiệu quả hợp tác trong khuôn khổ Interpol, Aseanapol, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, qua đó đóng góp vào bảo đảm ANTT khu vực, hòa bình thế giới và nâng cao vị thế của lực lượng CAND.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phát huy các nguồn lực trong nước, đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực quốc tế phục vụ xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các đơn vị, địa phương cần chú trọng tìm kiếm, thu hút những đối tác nước ngoài có trình độ khoa học, công nghệ cao; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp an ninh và các sản phẩm chuyên dụng, lưỡng dụng, đa dụng phù hợp với nhu cầu, điều kiện của Việt Nam.

Bên cạnh đó cần kết hợp chặt chẽ các biện pháp công tác công an, nhất là biện pháp ngoại giao gắn với yêu cầu chính trị, đối ngoại; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, tạo hành lang pháp lý cho hợp tác phòng, chống tội phạm, ứng phó các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Công tác tuyên truyền đối ngoại cũng cần tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và các nền tảng truyền thông số nhằm lan tỏa chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của Bộ Công an, củng cố sự tin cậy và hiểu biết, tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác quốc tế.

Cục Đối ngoại đề nghị Công an các đơn vị, địa phương quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đối ngoại; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời phát triển đội ngũ cán bộ đối ngoại CAND vững về chuyên môn, nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.