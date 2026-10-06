Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ bảy của HĐND tỉnh

Dự buổi họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường xụ Tỉnh ủy: Lương Trọng Quỳnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Phan Hồng Tiến, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo một số xã, phường liên quan.

Các đại biểu dự buổi họp thẩm tra

Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày tờ trình và dự thảo nghị quyết tại cuộc họp thẩm tra

Trong chương trình, Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về các nội dung: quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do cơ cấu, kiện toàn đội ngũ khi sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; quyết định điều chỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh năm 2026; quyết định điều chỉnh cơ cấu tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên của tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu ý kiến tại buổi thẩm tra

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi thẩm tra

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi thẩm tra

Tại buổi họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với tờ trình và dự thảo nghị quyết, đồng thời thảo luận, làm rõ thêm một số nội dung như: tên gọi, căn cứ ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dung nghị quyết; mức chi, chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các địa bàn có đặc thù khác nhau; nguồn ngân sách thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do cơ cấu, kiện toàn đội ngũ khi sắp xếp thôn, tổ dân phố…

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi họp thẩm tra

Phát biểu kết luận buổi họp thẩm tra, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các tờ trình và dự thảo nghị quyết. Đồng chí đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp để rà soát, chỉnh sửa tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm đầy đủ, chất lượng để trình kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10/2026.