Giao ban công tác báo chí quý III năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; tình hình an ninh, trật tự, những vấn đề dư luận quan tâm; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác quản lý Nhà nước về báo chí.

Lãnh đạo Sở Tài chính thông tin tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026

Đại diện Công an tỉnh thông tin tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn

Trong quý III, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cơ quan báo chí thực hiện tốt định hướng tuyên truyền của Trung ương và của tỉnh, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin, chú trọng các tuyến bài chuyên sâu, có tính phát hiện, phân tích và định hướng dư luận. Nội dung tập trung vào công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải cách hành chính, chuyển đổi số, kinh tế cửa khẩu, các dự án trọng điểm, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, phòng, chống thiên tai và quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Trong quý, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn tự sản xuất, khai thác, đăng, phát khoảng 12.090 tin, bài trên 4 loại hình báo chí (trong đó, báo in trên 920 tin, bài; báo điện tử khoảng 1.050 tin, bài; truyền hình trên 5.720 tin, bài; phát thanh khoảng 4.400 tin, bài); đồng thời tăng cường nội dung trên các nền tảng số, mở mới chuyên mục “Lạng Sơn 360”.

Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh tiếp tục bám sát địa bàn, kịp thời thông tin các sự kiện, vấn đề dư luận quan tâm. Hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh được duy trì, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, văn học nghệ thuật.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Đại diện Báo Nhân Dân thường trú tại Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, làm rõ kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí quý IV năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả các cơ quan báo chí đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát định hướng, nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tập trung tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Trong đó, tập trung làm rõ tiến độ, kết quả, khả năng hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026 và các động lực tăng trưởng của tỉnh. Đối với những chỉ tiêu khó đạt, nhiệm vụ còn chậm, cần phân tích rõ nguyên nhân, điểm nghẽn, trách nhiệm và giải pháp tháo gỡ, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra trong những tháng cuối năm.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, các cơ quan báo chí phát huy tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; kịp thời phản ánh tâm tư, kiến nghị và những vấn đề dư luận quan tâm; đồng thời tăng cường thông tin tích cực, chú trọng các tuyến bài chuyên sâu, dài kỳ, có tính phát hiện và định hướng dư luận. Các cơ quan báo chí và đại diện các cơ quan báo chí của Trung ương thường trú tại Lạng Sơn tiếp tục đồng hành cùng tỉnh, phản ánh tiềm năng, lợi thế, cách làm mới, kết quả nổi bật, góp phần quảng bá hình ảnh, thúc đẩy phát triển Lạng Sơn.

Đồng chí yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin kịp thời, đầy đủ, bảo đảm đúng quy định; qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.